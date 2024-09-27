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飲食攻略｜白飯VS麵條怎樣選？　醫生揭「澱粉之王」是它想減磅可以這樣吃

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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白飯VS麵條怎樣選？醫生揭「澱粉之王」是它，想減磅可以這樣吃。

【白飯／麵／營養價值／熱量／減磅／血糖控制】白飯和麵是人的兩大主食，其營養價值亦大有不同。近日，台灣有醫生分享白飯和麵的營養價值，並比較兩者優點，提醒按照3個方法選擇白飯和麵有助減磅。

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飲食攻略｜白飯VS麵條

台灣婦產科醫生張瑜芹近日在Facebook個人專頁發文分享，白飯和麵作為兩大主食，營養價值亦各有不同：

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至於哪個更好，張醫生指「沒有絕對的贏家」，兩者各有優點。若想控制血糖，她建議選擇全麥麵條；若需要快速補充能量，白飯是一個好選擇；若追求高纖，全麥製品都不錯。

飲食攻略｜3種方法可減磅

張醫生又指，白飯和麵條兩者熱量相差不多，如果是想減重的人士，可根據以下3種方法進食：

  • 控制份量
  • 選擇全穀物製品
  • 多搭配蔬菜和優質蛋白

她强調，「均衡飲食才是王道」，不同場合應選擇適合的主食，搭配多樣化的食材，才能攝取全面的營養。

更多相關報道：飲食攻略｜3大飲食調整方法助穩定血糖　1種飲品增免疫力逆轉糖尿病

同場加映：10種控糖蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。其他蔬菜功效如下：

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