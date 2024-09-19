施政報告｜關注組促設內地港人選民登記冊　倡允境外投票

▲ 「內地港人投票便利關注組」建議容許境外投票，讓選舉日無暇投票的選民，提前一至兩周到香港駐當地辦事處投票，或郵寄選票投票。（資料圖片）

特首李家超即將發表新一份《施政報告》，「內地港人投票便利關注組」建議容許境外投票，讓選舉日無暇投票的選民，提前一至兩周到香港駐當地辦事處投票，或郵寄選票投票，先在北京、上海和大灣區9個城市試行。

「內地港人投票便利關注組」由13名選舉委員會委員及14名立法會議員組成，關注組建議建立「內地港人選民登記冊」，首階段先在目標城市及周邊的內地港人，通過嚴謹、可核查、多重身份疊加驗證的方式在指定電子平台先註冊登記成為「內地港人選民」，在成為該類特定選民後，可通過指定渠道及方式參與投票，第二階段再建立「內地港人選民登記」機制。

倡善用「智方便+」認證

本身是選委的關注組發起人黃炳逢稱，相關建議可方便特定內地港人團體，如在內地工作的公務員、香港公營機構駐內地僱員、內地港人團體選委，獲取經驗後再擴展至其他城市或對象。

至於如何認證內地港人選民身份，黃炳逢建議透過政府「智方便+」應用程式，指人臉識別、指紋核實技術成熟，相信可盡量降低風險；至於兩地法律問題，他認為香港要與中央進一步協商，相信可以解決。

林振昇︰如沒其他方法應保留邊境票站

勞聯立法會議員林振昇表示，去年區議會選舉時，政府在上水設立兩個票站，措施有一定成效，有13000內地港人登記使用票站，最後有接近1萬名內地港人返港投票，他認為如果政府沒有更方便做法前，便應保留邊境票站。

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責任編輯： 戴朗希