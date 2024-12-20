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親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告：穿1種褲嚴重可致命

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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搭飛機勿穿6種衣服，專家警告穿1種褲嚴重可致命。

【搭飛機/旅行/親子旅遊/親子遊】一家大細去旅行固然開心，但也有不少注意事項，搭飛機的穿搭也是一大學問。近有英國傳媒報道，有專家公開乘搭飛機的6大NG衣著，穿錯隨時危害身體健康，甚至構成生命危險，各位家長帶小朋友出遊時記得留意！

親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩

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親子旅遊｜搭飛機6大衣著禁忌

根據英國傳媒《太陽報》報道，多名空中服務員及專家分享了乘搭飛機時不應穿著的衣服，並拆解箇中原因：

搭飛機6大衣著禁忌｜1. 短褲

第一種NG衣服是短褲。空中服務員Tommy Cimato警告，飛機上座椅可能沒有定期清潔，如果穿短褲或短裙，有可能會增加細菌感染的機會。相反，穿長褲、長裙，接觸到細菌數量會較少。

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搭飛機6大衣著禁忌｜2. 緊身衣

空中服務員Andrea Fischbach提醒，乘搭飛機時千萬不要穿緊身衫，因為任何對皮膚產生重壓的衣物，都有可能引發抽筋、腫脹，甚至疼痛。她表示，在飛機上保持血液循環暢通是十分重要的，座位應保留空間讓四肢活動，乘搭長途機或身材高大的乘客更應留意，因為他們出現深層靜脈栓塞的風險較高。

搭飛機6大衣著禁忌｜點擊下圖看其餘4種搭飛機NG衣服：

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同場加映︰9類乘客最易被拒絕登機

有資深空姐在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

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同場加映︰搭飛機提防「機艙老鼠」

一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！近期爆出多宗機艙盜竊案。騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

點擊下圖查看「機艙老鼠」的特點及搵食手法：

點擊圖片放大
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