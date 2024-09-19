美酒佳餚巡禮2024｜10.23中環海濱開鑼首延至5天　旅發局料15萬人次參與

▲ 「香港美酒佳餚巡禮」將於10日23至27日在中環海濱活動空間舉行。（朱永倫攝）

旅發局今日（19日）宣布，將於10日23至27日在中環海濱活動空間舉行「香港美酒佳餚巡禮」，超過300個攤位提供逾千款多元化環球美酒美饌，亦首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時，屬歷年最長，讓市民及旅客盡情享受盛宴。

有興趣人士明日（20日）起，可經Klook網站購買入場券及品味通行證，售價介乎240至400元。旅發局預計活動有約15萬人次參與，當中1成為旅客。

首屆5天「香港美酒佳餚巡禮」將在10月23日開鑼，呈獻全球35個國家級地區優質美酒，包括新登場的英國、澳洲酒品等，亦增設威士忌及氈酒區，進一步擴闊美酒版圖。同時引入一系列最新潮流美酒，包括散發柑橘香氣、融合奇異果及蜜餞果皮豐富層次的英國汽泡酒「Rathfinny Rosé Brut 2018」；中國蒸餾酒新勢力「華山論劍西鳯酒50年陳釀」；得獎酒調配的創意雞尾酒等。

美饌方面，現場有逾110個美食攤位，並新增「名饌薈」專區，呈獻米芝蓮星級食府及名廚推介美食，包括富臨飯店南非吉品鮑、帝苑酒店巴馬火腿芝士蝴蝶酥等。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文指，主舞台每晚還會舉行音樂表演助興；市民及旅客亦可報名參加共19場的「品味學堂」工作坊，向星級大師偷師學藝，製作「零失敗電飯煲炆鮑魚」、白松露意式炒蛋等；每堂150至200元。

另場內特設「維港廊」，以350元購買入場券，即可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐兩杯由國際級得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，以及獲得一份小禮物。調酒師陣容包括「亞洲50最佳酒吧」第二位首爾Zest調酒師Demei Kim等，他們更將驚喜現身與賓客會面。

旅發局主席彭耀佳指，「香港美酒佳餚巡禮」是香港標誌性年度盛事，今年規模更勝去年，美酒美食攤位較去年多，相信能提升全城熱鬧氣氛及帶動消費。旅發局亦透過不同平台加強宣傳，並與業界合作吸納更多旅客來港參與，向國際展示香港「美食之都」的魅力。

值得留意的是活動今年不會派發膠杯，參加者需自備有腳酒杯，每人憑杯可獲得紀念杯套乙個，數量有限，換完即止；價值290元及400元的品味通行證亦包含Lucaris紀念玻璃酒杯乙隻。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心