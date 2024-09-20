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日本親子遊｜日本旅行亂棄行李箱隨時坐監5年　必學4個正確處理方法+呢個機場免費回收

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本旅行亂棄行李箱隨時坐監，必學4個正確處理方法，呢個機場免費回收。

【日本旅行/日本旅遊/日本棄置行李箱/旅行爆喼/旅行壞喼/行李箱/日本親子遊/日圓】港人熱愛遊日，尤其日圓持續見低位，激發大家更加瘋狂地去日本，而旅遊時，行李箱經過托運及多日的行走很容易五勞七傷，爆喼是常見之事，但大家千萬別輕易隨街亂棄壞喼，因為日本當地實施垃圾徵費，對拋棄大型垃圾有嚴謹要求，一不小心可能會被罰款及監禁。以下有4種可行的正當棄喼方法，要好好收藏以免誤墜違法陷阱。

親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩

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日本旅遊｜遊日亂棄行李箱隨時坐監

在日本，以東京及大阪為例，若被棄置物件的單邊邊長超過30厘米的便會被定義為大型垃圾，而棄置大型垃圾的方式是要經電話或網上預約收件，並須支付處理費用。如果把大型垃圾棄置在路邊，一經捉拿會被罰款1,000日圓（約55港幣）或最高監禁5年。

日本旅遊｜1. 機場回收行李箱服務

日本的成田機場及關西機場均設有「行李箱回收再利用服務」。

成田機場

回收位置：第一航廈地下一樓的「Riat!」

費用：1,100日圓（約61港幣）

所需文件：出示護照及機票

開放時間：08:00a.m. — 06:00p.m.

關西機場

回收位置：第一航廈2樓的詢問櫃檯

費用：免費

所需文件：出示護照及機票，在所有權放棄書上簽字

開放時間：24小時

親子遊｜全球最佳行李運送機場排行榜出爐　日本3機場上榜關西機場憑1原因奪冠 

日本旅遊｜2. 入住酒店代為處理

最方便的方法是可以請入住的酒店或旅舍代為處理壞喼，對方亦會收取處理費用，一般為1000至3000日圓（約55至165港幣），十分便利，不用打電話或尋找合法棄置地方。

另外，當在商店購買新的行李箱，可嘗試請職員幫忙丟棄舊的行李箱。

日本旅遊｜3. 捐贈回收機構循環再用

若果行李箱的受損情況不太嚴重，可以考慮聯絡專門處理行李箱回收的ACE「Recycle Project」，只要支付由1,980日圓（約109港幣）起的運費便可。Recycle Project會把行李箱維修好，然後捐贈給日本的非牟利企業或慈善機構，機構至今已處理過超過四萬件的行李箱。

專門處理行李箱回收的ACE「Recycle Project」。（ACE網站）

日本旅遊｜4. 依據日本法處理大型垃圾

在日本，如要棄置大型垃圾，便要到便利店購買相對的大型垃圾處理券貼紙，金額根據垃圾的尺寸而有不同，不過方法則較為費時，對旅客來說可能相對不太便利。

程序如下：

1. 上網搜尋就近的大型垃圾處理中心。

2. 網上或打電話預約清理及運送垃圾的日期。

3. 到便利店購買相對垃圾尺寸的處理券貼紙，金額由200至2,800日圓（約11至154港幣）不等。

4. 在垃圾處理券貼紙上，要寫上聯絡名字及清運的日期，然後貼在將要廢棄的垃圾上。

5. 在預約的清運日期當天早上八點前，把大型垃圾放在指定地點。

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同場加映：本港消委會+日本《LDK》高分行李箱

靚媽精明眼｜消委會測試15款行李箱　6款最高分耐用不含致癌物

消委會早前測試市面15款行李箱，比較耐用和化學安全程度，當中有6款獲4星或以上總評，MUJI、LOJEL等熱門品牌都有上榜。日本雜誌《LDK》最近亦評測12款行李箱，比較8大指標，包括易用度、耐用性、防水度、靜音等，並根據綜合評分整理出推薦排名。

靚媽精明眼｜日本《LDK》評測12款行李箱　第一名多功能耐用易收納平過MUJI

點擊下圖查看完整名單：

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