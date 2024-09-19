兒童健康丨小孩沉迷「電子奶嘴」隨時影響發育 國際研究揭「電子奶嘴」6大弊端
兒童健康
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【兒童健康／電子奶嘴／電子產品／電子屏幕／發育成長】隨著科技進步，愈來愈多家長會用電子產品來「湊仔」，因此這些電子產品又有「電子奶嘴」的稱號。不過，這又衍生出成癮問題，有不少港媽亦曾於網上詢問是否有幫小朋友戒甩「電子奶嘴」的方法。為了幫助一眾家長，下文將整合電子屏幕產品對小孩的6大常見負面影響及戒掉方式。
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電子屏幕6大負面影響
據國際研究顯示過早讓小孩接觸電子屏幕，可能會引來6大負面影響:
- 削減應有的體能活動量，導致肥胖
- 影響骨骼、視力發育
- 妨礙動作技能發展和語言發展
- 養成不良的飲食習慣
- 模仿不當行為，包括暴力行為
- 影響睡眠、專注力、社交和溝通能力
戒掉「電子奶嘴」方式
據衛生署建議，小孩2歲前，除了在家長陪同下用作與家人視像交談外，應盡量避免讓小孩接觸電子屏幕產品。若家長認為孩子能夠從電子屏幕產品學習，便必須陪同並指導他進行有限度及有助發展的屏幕活動。
- 2 至5歲的孩子每天觀看電視或使用電腦、平板電腦或智能電話等的累積時間，應限制在1小時以內
- 家長應以身作則，減少屏幕時間
- 電子屏幕產品應由成人保管，以免孩子容易接觸
- 不應經常開啟着電子屏幕，影響孩子進行其他活動；用膳時把電子屏幕關上，促進一家人的溝通
- 避免以增加或減少屏幕時間，去獎勵或懲罰孩子
- 細心選擇電子屏幕活動的內容。有些軟件有太多不必要的聲音或影像，反而會分散孩子對學習內容的專注
若孩子已養成觀看或使用智能手機、平板電腦的習慣，他可能會因為你拒絕他的要求而「扭計」、哭鬧。衛生署建議，家長可先陪在他的身邊，並用簡單的言語來認同他的感受和表達他的需要，例如：「我知你好想玩，而家冇得玩好唔開心，好嬲。」或用分散注意的方法，讓他安靜下來，然後才引導幼兒聽從指令。對於較大的孩子，家長可刻意忽視孩子的哭鬧，待他稍為安靜，便引導他跟從，並以其他活動協助他渡過需要「電子奶嘴」的時間。
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