日本航線｜大灣區航空開辦德島及仙台直航　周五中午起發售

▲ 大灣區航空開辦德島及仙台直航。（大灣區航空提供）

大灣區航空今天（19日）推出兩個新航點，進一步擴展其飛行網絡。現時以包機形式營運的日本德島及仙台航線，將分別於2024年11月16日及12月7日轉為定期航班。

德島航線每星期將提供3班航班；仙台則每星期4班。 德島位於四國的東北部，不少遊客專程登上眉山俯瞰壯麗的景色，又或前往大鳴門橋或乘坐觀光船欣賞澎湃的鳴門漩渦，而每年一度的重要節日阿波舞祭的 民間舞蹈表演亦甚具可觀性。

仙台是宮城縣的首府，也是日本東北部最大的城市，其悉心保存的歷史古蹟可 供窺探昔日的武士傳統，例如仙台藩祖伊達政宗的陵廟瑞鳳殿；至於神祕的宮 城藏王狐狸村，到處會有狐狸漫步，亦是一個十分獨特的景點。

大灣區航空指，新航線推出後，旅客可直飛德島及仙台，不用於大阪或東京等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班，令旅程更輕鬆便捷。

上述兩條航線（有待政府批核）的航班詳情如下：

機票將於明天（20日）中午起發售。如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁 （www.greaterbay-airlines.com）、使用手機應用程式或與各大旅行社聯絡。

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