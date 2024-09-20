京港洽談會｜陳茂波料本港新股市場餘下時間將回暖　今年集資額暫列全球第四

▲ 財政司司長陳茂波致辭。（政府新聞處圖片）

正訪京的財政司司長陳茂波表示，今年以來，新股集資已超過65億美元，位列全球第四。「隨着內地的龍頭企業在中國證監會的支持下陸續來港上市，歐美等地進入減利率周期，可以預期，香港的新股市場在今年餘下時間將會回暖。」

陳茂波在北京出席京港洽談會，他致辭時提到，京港在三個關鍵領域可進一步深化合作。

陳茂波：科技創新需要金融的支持

第一是加強金融合作，更好支持創科發展。他強調，科技創新需要金融的支持。「科創企業，尤其是從事原創性和顛覆性技術研究和開發者，需要耐心資金的支持。」他說，雖然今年香港新股市場面對過一些挑戰，但在國家的堅實支持下，到目前為止，新股集資已超過65億美元，位列全球第四。又指香港正在積極構建蓬勃的「耐心資本」生態圈。

第二是加強科技創新和數字經濟合作，認為京港在科技創新合作、共同發展新質生產力方面，有很大的合作空間。可從多層次進行：產業與產業的對接、機構與機構的協作、區域與區域的合作。他特別向與會者介紹北部都會區發展，稱將提供大量的科創用地，是香港與內地高水平科創合作的重要樞紐，歡迎北京的創科企業前來發展。

第三是拓展國際業務的合作，強調香港是內地企業走向國際的最佳平台。

孫東：現在是香港發展創科的黃金時代

創新科技及工業局局長孫東在專題推介活動則表示，現在是香港發展創科的黃金時代，會發揮好上游科研根基深厚的優勢，加速中游成果轉化落地，促進下游產業發展，推動「政、產、學、研、投」的高效協作，加快實現香港經濟高質量發展。

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