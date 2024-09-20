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一招重新出「髮」 擊退脫髮白髮！事業女性與產後媽媽 求生「髮」現號！ 

特約

發布時間： 2024/09/20 18:00

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有沒有試過早午晚三次準時執「髮」，卻仍然遍地髮絲？甚至家中浴室去水位被頭髮堵塞？同期一眾產後媽媽齊齊脫髮湧現?壓力過大都會導致脫髮白髮?  
中醫角度認為，或關乎肝腎衰弱、氣血不足所引致！

壓力大與產後脫髮 女性的煩惱絲

現今社會節奏急速，女性在追求個人實現與職業生涯的同時，也面臨着生活中的各種挑戰。對於事業型女性而言，她們必須在工作與生活之間找尋平衡點，不規律的生活作息、休息不足下容易積累壓力，招致精神緊張及脫髮問題；另一方面，部分女性渴望組織家庭，產後除了忙於照顧新生兒及打理家中大小事務造成心理壓力、產後氣血不足都會引致脫髮問題。所以，不少女士都尋求不同急救頭髮的方法，希望保持頭髮最佳狀態。

對於事業型女性而言，不規律的生活作息、休息不足下容易積累壓力，招致精神緊張及脫髮問題。

產後媽媽因產後氣血不足、心理壓力大，都會導致脫髮問題。



從根本出發    肝腎不足致脫髮

頭髮問題直接影響個人外觀及自信心，外敷的頭髮用品雖然可以改善頭髮問題、但要持續維持秀髮亮麗，可能未必足夠，需要先了解根本的問題。從中醫角度而言，有「髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮」之說法，頭髮顯然與腎氣及肝血有直接的關連。肝腎不足會影響輸送頭髮養份功能，令頭髮得不到足夠營養，導致脫髮、白髮及斷髮問題。因此，必須由內在調理出發，從護肝益腎開始，補充肝腎的營養所需，維持頭髮健康生長。

烏髮生膠囊新配方 加入野生冬蟲夏草

坊間生髮、養髮的產品眾多，但當中某些成分未必適合孕婦、或產後媽媽食用。余仁生烏髮生膠囊是全新配方，針對脫髮、白髮及斷髮問題，並與本地大學教授聯手處方，蘊含多種天然草本成分，性質溫和，不寒不熱，不燥不膩，可供安全食用，身體無負擔，按服法食用不會影響身體，助您輕鬆解決頭髮問題。余仁生烏髮生膠囊更加入藥用價值高的野生冬蟲夏草，由西藏那曲或青海產地直送，有助補益肝腎，提升血氣，促進髮根健康，並配合黑芝麻有助補肝腎、益精血，減少脫髮危機。墨旱蓮及女貞子可以補益肝腎及滋養髮絲，有助延緩白髮出現，讓髮絲更烏黑亮麗; 枸杞子、熟地黃及桑椹子可以滋陰補血，頭髮更豐盈強韌。  

事業女性、產後媽媽    頭髮更豐盈強韌

余仁生烏髮生膠囊男女適用，天然草本配方，從內在調理出發促進髮絲生長、改善頭髮健康，無依賴性，可以安全食用。產品亦適合產後服用，建議在哺乳後服用，或服用3小時後進行哺乳。無論你是忙碌的職場女性，還是踏入母親的角色，余仁生烏髮生膠囊提供了一個保持頭髮健康的配方，每日以溫水送服2至3粒膠囊，有助事業型女性和產後脫髮女性改善頭髮健康，讓頭髮更豐盈強韌，在日常生活中重拾自信。如有疑問，孕婦或哺乳婦女食用前請諮詢中醫師建議。

銷售點：余仁生門市及網店有售
網店：https://bmai.app/6ewfmt
門市地址：https://bit.ly/3CXEEvn

（特約）

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