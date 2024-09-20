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升學疑慮｜IB學生應選海外還是本地升學？高等教育和職業輔導主任分享6大要點

升學教育

撰文： 郭雅智

發布時間： 1 小時前

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在面對選擇大學的過程中，可能不少同學也感到徬徨。

在面對選擇大學的過程中，可能不少同學也感到徬徨，筆者非常幸運，在這過程中獲得學內良好的高等教育和職業輔導，為此我專訪了英基學校協會 （English School Foundation / ESF）南島中學（South IslandSchool）的高等教育和職業輔導主任 Ms. Sharman，她詳細分享如何在這方面支援IB學生。

在面對選擇大學的過程中，可能不少同學也感到徬徨。

高等教育和職業輔導主任的角色和責任是什麼？

高等教育和職業輔導是為9年級至13年級的學生服務，在他們還未考慮申請大學以前已經開始，透過個别輔導、諮詢、關係教育和多種活動，幫助學生了解自己的職業志向和教育選擇。

至於高年級（12年級和13年級）學生，重點在協助他們作出最佳的大學申請。首要是考慮申請的「合適性」，以切合學生在接受專上教育後的發展方向，並且幫助他們在大學申請中展示自己的才能和優勢。

如何告知家長和學生有關高等教育申請的選擇和流程？

學校為學生和家長定期舉辦有關高等教育規劃的研討會和簡報會，以及針對特定國家升學的專題指導。就個人層面的支援，Ms. Sharman會安排家庭會議，讓家長和學生一起商討他們的期望和需要。此外，每年約有200位大學訪客造訪學校，為學生和家長提供高等教育申請程序的資訊。她強調使用有信譽的資訊十分重要，因為不正確的資料容易造成很大的焦慮。

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國際高等教育和本地高等教育有哪些異同？

ESF辦國際學校，學生來自世界各地，高等教育的申請亦涵蓋世界各地，要隨時掌握學生需要的所有細節是極具挑戰性的工作，ESF在這方面投放了不少資源。

有些學生考慮到海外留學，是為了體驗不同的經驗，或者是因為他們已經在國際教育領域浸淫了一段長時間，所以自然地探索海外的選擇。然而，由於香港的大學質素非常高，而且學費相對便宜，很多學生也會考慮留港升學。當然，對於選擇海外留學的學生來說，生活方式會有重大的轉變，他們必須建立新的作息和生活習慣，而留在香港的學生可能不會經歷這麼大的變化。

海外大學非常強調學生要接受課堂以外的新挑戰，校園生活絕對有助於這方面的鍛鍊，最終大學不只是單單為了取得學位。對於留在香港的學生，Ms. Sharman鼓勵他們在其他方面超越自己的舒適圈，例如參加各類學生組織、學會等，以擴大社交圈子，或在學習期間爭取實習的機會。

在申請大學的過程中，學生和家長會遇到哪些常見問題，有哪些解決方法？

許多香港家庭選擇申請競爭非常激烈的大學，例如：美國常春藤聯盟院校，它的整體取錄率可能低於5%，而國際學生的取錄率則更低。Ms.Sharman 鼓勵家庭保持開放的態度，除了「名牌」大學之外，世界各地還有很多高質素的選擇，這些大學取錄學生相對容易，並能提供讓學生終生受益的大學生活。家長必須瞭解，「拒絕率高」的大學所尋找的申請人的特質和履歷，需要經過一段時間的持續培養，而不僅是在學校的最後一年取得高分。

對於像牛津或劍橋等大學來說，學生需要在申請前的幾年，在課堂以外的時間深入鑽研所要學習的科目。對於常春藤盟校，除了優異的成績外，學生還需要有深度發展的課外興趣，這通常要在申請大學前的幾年已經培養。

Ms. Sharman鼓勵各個家庭坦誠地討論他們的財政預算，因為海外留學的費用可能非常昂貴，如果學生在獲得「夢想」大學的學位後發現這對家庭經濟構成困難，那就太可惜了。

對於學生選擇升學途徑有何建議？

Ms. Sharman表示她最大的目標，是在這段選擇升學和職業的旅程讓學生主導，而非由成人帶領，這往往亦會帶來最成功的申請。她說學生需要深入思考自己真正想要的是什麼？在哪裡才能真正茁壯成長？

在哪裡能以最佳的方式實現目標？

她鼓勵學生要有遠大的夢想，但同時要做好資料搜集和研究。大學非常熱衷於展示他們在尋找怎樣的學生，不僅是入學要求，有關大學的使命聲明和其他的背景資訊，也可以在網站上閱讀到。若未能親身參觀大學，可善用線上資源，很多大學都舉辦網路研討會介紹不同學科的課程。

Ms. Sharman 最後勸勉學生應理智地考慮大學申請的地點，不要忽略本地大學也是理想的選擇；若基於各種原因未能在現階段實現海外升學，可留待自己有更清晰的想法和目標時再探索，或到海外攻讀碩士課程，也未嘗不可。

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