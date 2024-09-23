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學生自殺︱資深教師回顧30年教學生涯　歷兩學生自殺亡極心痛勉勵希望永在人間

育兒資訊

撰文： 孫觀林

發布時間： 10 分鐘前

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我曾在小學的校園裡，送走了三十個寒暑。那是我人生中最寶貴的年華。今天，我已白髮蒼蒼。每當年逾花甲的學生與我閒話家常時，我會特別感恩和愉悅，因為那些美好的時光彷彿不曾遠去，讓我沈浸在記憶之海中，一切歷歷在目。

然而，也有幾件辛酸往事，曾令我感到切膚之痛，至今仍刻骨銘心。

我初擔任班主任不久，第一次段考後，學生A有兩科不及格，我請他的家長來校取成績單，順便瞭解他在家中的學習情況，有何困難，以求改進。豈知竟釀成了大禍。

第二天，有記者來訪，想知道A生前在校表現，不料他已跳樓身亡，真是晴天霹靂般，令我無比震驚。

A平時表現並非十分差，此次也只是社會科與英文默書不合格。當母親一聽到要見家長時，便拿起雞毛帚責打孩子，平時A的兄姊們很優秀，唯有他天資顯笨拙，已為母親歧視。此時，怒火中燒，把A打得直奔天台，她仍窮追不捨，於是A一時衝動，一躍而下，了卻此生。嗚呼哀哉，後悔晚矣!

若干年後，另一位女孩B已升上中學，有一天我聽到一個不幸消息:因功課差，拿到了掛滿紅燈的成績單，不敢交給家長簽名，在海旁徘徊良久，最終蹈海而亡。

B是一個沈默寡言的女孩，很少向人吐露心事。同樣是有一位極其優秀的姐姐，受到父母的偏愛。使B心懷委屈，失去了生存樂趣，一死了之。

在我為孩子寫的校園故事《闖蕩江湖》和《再見林莉》中，便有我的學生C和D的影子。也比較詳盡的道出了事件的始末。簡單說來，這是兩個離家出走的孩子的故事。C至今未回、生死未卜。

父母因工作忙，對孩子要求極嚴，只注意成績好，疏忽了品德教育，更忘了「愛」和「關懷」，一旦誤入歧途，結交了損友，其後果可想而知:悲劇便不可避免了。

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D是一位台灣女孩，移居美國後，母親不幸離世，父親和後母不曾善待她，最終被一對香港夫婦收養，送到我校就讀。養母是大學講師，對D要求很高，使她失去理智，無法繼續學業，只得離家重返故土。

據知，她回美後仍然有了進修的機會，現已大學畢業結婚生子，展開了另一番天地。

只要我們能明白，人生的真正意義，面對現實，希望永在人間。幸福和快樂必須親手締造，願你我都加倍努力，明天會更好!

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