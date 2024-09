BLACKPINK｜兩隊師妹團出道混戰 BABYMONSTER VS MEOVV爭做接班人

▲ 同樣被稱為BLACKPINK師妹的兩隊女團,(左)BABYMONSTER、(右)MEOVV。

去年全員與YG娛樂續團體約,但至今仍未合體活動的BLACKPINK,最近有消息指將於明年回歸兼開世界巡迴演唱會,令全球歌迷翹首以待。

等待女神回歸之前,今年出道的兩隊師妹團BABYMONSTER及MEOVV亦蓄勢待發,爭做接班人。

同年出道爭上位

今年4月正式完全體出道的BABYMONSTER隸屬YG娛樂,是BLACKPINK的「正牌」師妹團。至於剛於9月6日火熱出道的MEOVV,則並非隸屬YG娛樂。之所以同樣被視為BLACKPINK師妹團,因MEOVV所屬的THE BLACK LABEL前身為YG娛樂子公司,至今年1月才正式脫離YG獨立營運。

更重要的是,THE BLACK LABEL的創辦人TEDDY為YG皇牌製作人,曾為BLACKPINK打造多首人氣金曲,《Playing with Fire》、《How You Like That》、《Lovesick Girls》全出自TEDDY之手,要說他是BLACKPINK的靈魂亦不為過。今年兩隊備受關注的師妹團加入K-POP界,鹿死誰手仍有待分曉。

BABYMONSTER韓國人氣低 欠好歌上位

出道路波折重重,BABYMONSTER去年年中經歷出道生存戰後成功全員出道,出道日期卻一拖再拖,最後隊內中心成員Ahyeon竟因健康因素缺席出道首作《Batter Up》。漫長的等待消磨粉絲期待,亦令人擔憂BABYMONSTER的前路。

▲ BABYMONSTER

搞足大半年,Ahyeon終於在今年4月回歸,7人完全體正式再出道,聲勢卻大不如前。出道歌《SHEESH》短短10日觀看次數破億,專輯首周銷量更突破40萬張,看似成績超班,但BABYMONSTER國內與海外的人氣差距甚大,韓國本土音源榜成績一般,更有人略嫌歌曲老土。

雖然BABYMONSTER憑於音樂放送節目的超班實力,成功令歌曲於榜上逆行,卻無法重現BLACKPINK當年狂掃音樂節目第一位寶座的光景。幸而BABYMOSNTER海外粉絲基礎大,甫出道即到泰國、印尼、新加坡、東京、台北等地開見面會,一票難求。7位成員實力外形兼備,多次現場演唱盡顯歌舞實力,唯獨欠一首好歌助攻。

MEOVV團員顏值高 神似多位偶像

在粉絲眼中,TEDDY製作的歌曲是質素保證。轉戰為自己公司旗下的MEOVV炮製出道曲,已令MEOVV的關注度贏在起跑綫,大批粉絲直呼期待。

▲ MEOVV

除了歌曲製素,MEOVV成員個個都有明星相,被稱為「小Jennie」、「最美童模」的Ella Gross社交平台早已坐擁逾400萬粉絲,身為隊內中心盡顯霸氣。日本成員Anna身材高桃、氣質非凡,外貌神似Twice台灣成員周子瑜。另一成員SOOIN的外表高冷,於出道預告大騷舞技,側面亦有幾分似秀智。

MEOVV以貓咪為組合概念,不論粧髮造型,影片拍攝及剪接手法,視覺效果均被讚甚具質感,而出道歌《Meow》不但中毒性強,更能突顯各成員的個性與聲綫特色。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

若MEOVV接下來的歌曲都由TEDDY主理,相信必可保持高質素。唯獨THE BLACK LABEL旗下歌手的空白期較長,如Solo歌手SOMI幾乎等足兩年才回歸一次,雖然慢功出細貨,但打鐵要趁熱,希望MEOVV可保持熱度,把握上升期發展。

