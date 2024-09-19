  • 30°C
香港時間：2024919日 (四) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BLACKPINK｜兩隊師妹團出道混戰 BABYMONSTER VS MEOVV爭做接班人

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

同樣被稱為BLACKPINK師妹的兩隊女團，（左）BABYMONSTER、（右）MEOVV。

去年全員與YG娛樂續團體約，但至今仍未合體活動的BLACKPINK，最近有消息指將於明年回歸兼開世界巡迴演唱會，令全球歌迷翹首以待。

等待女神回歸之前，今年出道的兩隊師妹團BABYMONSTER及MEOVV亦蓄勢待發，爭做接班人。

同年出道爭上位

今年4月正式完全體出道的BABYMONSTER隸屬YG娛樂，是BLACKPINK的「正牌」師妹團。至於剛於9月6日火熱出道的MEOVV，則並非隸屬YG娛樂。之所以同樣被視為BLACKPINK師妹團，因MEOVV所屬的THE BLACK LABEL前身為YG娛樂子公司，至今年1月才正式脫離YG獨立營運。

更重要的是，THE BLACK LABEL的創辦人TEDDY為YG皇牌製作人，曾為BLACKPINK打造多首人氣金曲，《Playing with Fire》、《How You Like That》、《Lovesick Girls》全出自TEDDY之手，要說他是BLACKPINK的靈魂亦不為過。今年兩隊備受關注的師妹團加入K-POP界，鹿死誰手仍有待分曉。

BABYMONSTER韓國人氣低  欠好歌上位

出道路波折重重，BABYMONSTER去年年中經歷出道生存戰後成功全員出道，出道日期卻一拖再拖，最後隊內中心成員Ahyeon竟因健康因素缺席出道首作《Batter Up》。漫長的等待消磨粉絲期待，亦令人擔憂BABYMONSTER的前路。

BABYMONSTER

搞足大半年，Ahyeon終於在今年4月回歸，7人完全體正式再出道，聲勢卻大不如前。出道歌《SHEESH》短短10日觀看次數破億，專輯首周銷量更突破40萬張，看似成績超班，但BABYMONSTER國內與海外的人氣差距甚大，韓國本土音源榜成績一般，更有人略嫌歌曲老土。

雖然BABYMONSTER憑於音樂放送節目的超班實力，成功令歌曲於榜上逆行，卻無法重現BLACKPINK當年狂掃音樂節目第一位寶座的光景。幸而BABYMOSNTER海外粉絲基礎大，甫出道即到泰國、印尼、新加坡、東京、台北等地開見面會，一票難求。7位成員實力外形兼備，多次現場演唱盡顯歌舞實力，唯獨欠一首好歌助攻。

MEOVV團員顏值高 神似多位偶像

在粉絲眼中，TEDDY製作的歌曲是質素保證。轉戰為自己公司旗下的MEOVV炮製出道曲，已令MEOVV的關注度贏在起跑綫，大批粉絲直呼期待。

MEOVV

除了歌曲製素，MEOVV成員個個都有明星相，被稱為「小Jennie」、「最美童模」的Ella Gross社交平台早已坐擁逾400萬粉絲，身為隊內中心盡顯霸氣。日本成員Anna身材高桃、氣質非凡，外貌神似Twice台灣成員周子瑜。另一成員SOOIN的外表高冷，於出道預告大騷舞技，側面亦有幾分似秀智。

MEOVV以貓咪為組合概念，不論粧髮造型，影片拍攝及剪接手法，視覺效果均被讚甚具質感，而出道歌《Meow》不但中毒性強，更能突顯各成員的個性與聲綫特色。

點擊圖片放大
+3
+2

若MEOVV接下來的歌曲都由TEDDY主理，相信必可保持高質素。唯獨THE BLACK LABEL旗下歌手的空白期較長，如Solo歌手SOMI幾乎等足兩年才回歸一次，雖然慢功出細貨，但打鐵要趁熱，希望MEOVV可保持熱度，把握上升期發展。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Coldplay Hong Kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期
今日 12:32
Coldplay Hong Kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期
翻版Lisa｜17歲炸雞檔美少女激似BLACKPINK Lisa　一夜爆紅惹民眾蜂擁「追星」
13:59 2024/07/03
翻版Lisa｜17歲炸雞檔美少女激似BLACKPINK Lisa　一夜爆紅惹民眾蜂擁「追星」
Blackpink｜Lisa單飛新歌《Rockstar》　6,600萬點擊率MV穿這品牌時裝
12:20 2024/07/03
Blackpink｜Lisa單飛新歌《Rockstar》　6,600萬點擊率MV穿這品牌時裝

你可能感興趣

Coldplay Hong Kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期
今日 12:32
Coldplay Hong Kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期
翻版Lisa｜17歲炸雞檔美少女激似BLACKPINK Lisa　一夜爆紅惹民眾蜂擁「追星」
13:59 2024/07/03
翻版Lisa｜17歲炸雞檔美少女激似BLACKPINK Lisa　一夜爆紅惹民眾蜂擁「追星」
Blackpink｜Lisa單飛新歌《Rockstar》　6,600萬點擊率MV穿這品牌時裝
12:20 2024/07/03
Blackpink｜Lisa單飛新歌《Rockstar》　6,600萬點擊率MV穿這品牌時裝
歌手 BLACKPINK 組合 音樂節目 音樂 舞蹈 南韓

最高瀏覽

日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業