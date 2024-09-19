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企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

尹詩沛（Nicole）於《企業強人》的演出不俗！

現年33歲的尹詩沛（Nicole）入行12年，縱然一直只擔任劇集配角，演技出色令她嶄露頭角，成為不少劇集裡的亮點 ！

繼在《再見‧枕邊人》中飾演慘遭家暴的可憐女子以及在《法證先鋒VI倖存者的救贖》中大晒像真度極高的日式英語後，於近日播映的《企業強人》裡，Nicole一改以往戲路飾演內斂實幹女秘書「程璐」。

尹詩沛成功吸引內地KOL注意，大讚詩沛跳出以往的「大聲公」及粗魯框框，演活說話陰聲細氣的女秘書。

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尹詩沛搣甩「大聲公」，今次化身實幹型女秘書！

企業強人丨尹詩沛：要自我催眠

造型方面Nicole改以純樸OL風現身，束起頭髮兼戴上金屬框眼鏡，加上溫柔又井然有條的語速，根本完全認不出是尹詩沛本人，難怪獲讚脫胎換骨。

Nicole受訪時笑言由於角色跟自己反差很大，令不少相熟的台前幕後同事都大呼不習慣，當中尤以譚俊彥反應最為「激烈」及搞笑：「阿Shaun（譚俊彥）每次見到我都話我扮斯文想打我。」

她又謂為投入角色，她只要一埋位就死命保住陰聲細氣，並竭盡所能「自己呃自己」務求完全代入角色：「我唔畀自己講嘢太低音，同埋要勁溫柔同勁細聲，搞到收音老師成日收唔到我把聲，仲問我可唔可以大聲少少，但我都猛話唔可以，仲上晒身話自己本身真係咁細聲，情願黐番高少少個咪等收音師方便工作，我要去到咁樣自我催眠架。」 

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法證先鋒 VI丨尹詩沛演日本妹獲讚零違和感 　入行12年每次演出超亮眼

企業強人丨演女同性戀成功彈出

尹詩沛於2010年入讀TVB藝員訓練班，畢業後成為演員，起初演的角色不起眼，及至2015年在綜藝節目《今晚睇李》擔任「Palwerful Band」和音之一，因唱功了得而為人認識。

及至2019年在《金宵大廈》中演舞女芳芳，與莎莎（阮兒飾）的一段Sheshe戀情觸動觀眾，憑實力獲觀眾注目。

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翌年尹詩沛於《十八年後的終極告白》演「豬肉娣」大騷演技，幾乎每次出場鋒芒蓋過其他演員，令觀眾刮目相看。

過往，尹詩沛予人擅長演悲劇或嚴肅角色，及至去年在《羅密歐與祝英台》演「火爆姐」一角，不斷向陳豪施展姣功，喜感不俗。其後於《神耆小子》演傻大姐角色，盡現尹詩沛的可塑性！

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