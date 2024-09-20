網絡熱話｜上海26歲最強外賣員日做18小時3年賺￥102萬　由負債到買樓今車禍撞斷腳

▲ 上海一名號稱3年賺102萬人民幣的外賣員近日被爆發生車禍，腿部骨折送院治療。

【外賣員／接單王／車手／速遞／車禍／骨折】在戶外駕駛交通工具時要留神，否則有可能發生意外。上海一名號稱「接單王」的外賣員陳思，在3年之間賺取102萬人民幣（約港幣112.5萬元），近日被爆在中秋節（17日）晚上發生車禍，指他「腿部骨折、受傷吐血，已進急診室吸氧氣」，其友人之後證實車禍消息。

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據內地媒體《九派新聞》報道，陳思的一位朋友向記者證實他於周二（17日）夜晚在嘉定區送外賣時發生車禍，形容其傷勢為「骨折，（傷得）也不輕」，目前正在醫院治療，身邊亦有朋友陪同。

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陳思之後於周三（18日）在網上公布醫院診斷書，結果顯示為右側股骨中段骨折，並表示「昨天我跟一個小車剮蹭，現在腿有些骨折，其他身體挺好的，現在只想好好休息靜養，希望大家不要再造謠傳謠，洩露我隱私，感謝大家關心。」

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此前，《澎湃新聞》亦曾報道陳思的事蹟，指出他於1998年出生，是江西人，學歷為小學程度。因為在老家開飯店虧本，負債近80餘萬，所以他在2019年前往上海工作還債，在一間飯店當廚師，月薪13,000元。

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2020年，他加入外賣車手的隊伍，平日主業當廚師，副業則送外賣，

那時候比現在還辛苦，一天大概就睡3小時。

之後他決定辭去廚師的工作，全職送外賣。陳思自稱是「特種兵式工作」，從早上5點50分工作到晚上12點，並將個人花銷降到最低，希望還完債之後重新做餐飲，繼續創業。他曾坦言自己把賺錢放在第一位，但也希望大家不要模仿他這樣的工作強度，量力而行。

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陳思在其故事曝光後成為網上紅人，但亦有指他行事囂張、不時向行家「挑機」，因此備受爭議。今年3月，他因為在直播間挑戰江蘇南京的外賣員接單量，而在夫子廟被當地的騎手圍堵指罵。

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