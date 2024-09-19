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傳奇天團｜2NE1解散8年霸氣回歸 年底攻港開唱

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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由朴春、CL、Dara、Minzy組成的2NE1，解散8年終於合體回歸開騷。

Wassup 2NE1 !適逢出道15周年，韓國傳奇女團2NE1宣布回歸樂壇，合體開世界巡迴演唱會答謝一眾粉絲的支持。解散8年終於合體，各位BLACK JACK（2NE1粉絲名）等到頸都長，今次終於可以Come Back Home，見證女王們炸爆舞台！

終圓回歸心願

由朴春、CL、Dara、Minzy組成的2NE1，在K-POP界被喻為神級女團，曾創下多個音樂排行榜收聽紀錄，橫掃各大獎項，於國內至海外人氣都居高不下。型格Girl Crush路綫加上鮮明的音樂風格，令2NE1甫出道就爆紅，金曲數之不盡，《Fire》、《I Don't Care》、《I Am the Best》唱到街知巷聞。

2NE1因破格造型與獨特音樂風格，吸納大批粉絲支持，當年被年輕人視為潮流icon。

惟團體後期空白期太長，5年內僅推出兩張正規專輯。正當在2015年《MAMA》頒獎禮（Mnet Asian Music Awards）久違合體，大家正期待2NE1終於回歸之際，一年後YG娛樂卻突然宣布組合解散，成為一眾Black Jack心中的一大遺憾。其實自解散以來，隊長CL亦曾多次於受訪時表示團體回歸是一大心願，今次終於夢想成真。

40萬人搶飛創紀錄

要數解散後的2NE1合體舞台，唯一一次就是兩年前美國音樂節Coachella的演出。當時音樂節僅邀CL一人表演，表演尾聲Dara、朴春、Minzy突然現身合唱《I Am the Best》震撼全場，觀眾立即尖叫應援，甚至有人激動落淚！4人除了大曬紮實的跳唱實力，Dara更重現經典「沖天炮」髮型，勾起回憶殺。

驚喜一浪接一浪，上月YG娛樂正式宣佈2NE1回歸，日前更宣布出道15周年《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》世界巡迴演唱會日程，10月4日於首爾唱足3場掀序幕。門票開賣當日多達40萬人次同時在網上搶票，3場門票全數秒殺。

今次世界巡迴演唱會亞洲場次眾多，東京、曼谷、馬尼拉、雅加達、新加坡、香港、台北也榜上有名。香港場將於12月8日正式開唱，台北場則預計於明年2月舉行。各位香港BLACK JACK可緊接首爾場的熱度，率先在今年與女王們重聚！暫時票價、場次尚待主辦單位宣布，想搶票的大家記得緊貼最新消息。

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天團合體無獨有偶

作為YG娛樂另一元老，不得不提天團BIGBANG。近日成員太陽同樣開展世界巡迴演唱會，首爾站第二場邀來隊友大聲任嘉賓，另一隊友G-Dragon則坐在台下撑場。得知3位成員同場，全場觀眾陷入瘋狂，最後3子一同登上舞台獻唱《We Like 2 Party》。相隔多年再次見到BIGBANG合體，不少觀眾均指睇到一行眼淚，認為是千載難逢的夢幻機會。

3人合唱的影片更在網上瘋傳，勾起一眾老K-POP迷的追星回憶，更代表着一代人的青春。太陽世巡香港場將於下月4日在亞洲國際博覽館舉行，相隔7年終於再開唱。

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