飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕　中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲

【秋分／二十四節氣／消滯／月餅／穴位／健脾湯水／中醫湯水】9月22日踏入二十四節氣秋分節氣，註冊中醫師林惠賢表示，此時空氣中水分減少，天氣漸漸變得清爽，健康及皮膚容易出現乾燥不適，加上適逢中秋節剛剛過去，不少人或會出現飽滯、不適問題，恐令脾胃生濕，對於多種血管疾病、消化問題都有著不同影響。有見及此，醫師就分享了2大消滯穴位，以及4大湯水茶飲，幫助大家紓緩節氣變化及飲食過量所帶來的不適。

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二十四節氣秋分｜秋分節氣易出現乾燥不適 過節後清月餅易誘脾胃生濕

踏入秋分，濕度漸漸下跌，林醫師指出，此時空氣開始變乾燥，人體容易口渴、呼吸道水份不足，容易出現咽痛、肺部缺乏滋潤，易誘咳嗽、鼻血、黃痰等問題；與此同時，皮膚亦易變乾，部分人更可能會有痕癢、甩皮情況，皮膚病患者，例如濕疹病人，此時亦有機會發作。

除了季節變化外，中秋節過後不少人可能會食滯，或要開始「清理」應節食物，開始「月餅當早餐」，林醫師則表示，無論傳統月餅還是新式冰皮月餅，兩者都較為高糖，容易令脾胃生濕，其中傳統月餅有蛋黃餡的更是油膩高脂，多食容易滯脾胃、拖慢消化，患有高血壓、高血糖、高膽固醇、脂肪肝人士，吃過量月餅有機會令血糖、三酸甘油脂升高，影響健康，而減肥人士更應少食為妙。

二十四節氣秋分｜2大穴位有助食滯解膩

過節後出現食滯、胃脹氣等不適，以下2大穴位及茶飲則可幫助大家緩解不適：

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二十四節氣秋分｜2類茶飲助不同體質消食化積 山楂陳皮普洱茶

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二十四節氣秋分｜2類茶飲助不同體質消食化積 萊菔子麥芽茶













二十四節氣秋分｜秋季節氣宜養陰潤燥 宜多食5大養生食材

秋分節氣想養身體，飲食方面可以如何進補？林醫師則表示，其實一般人只要循從不常食肥膩、不常食辣、不常食烘培食品；蔬果、肉類均等份量、適量食五穀類、多飲水，適量運動便可保持健康，飲食方面建議購買當季、或本地節令蔬果，除了新鮮又好味、營養充分外，種植成本較低亦較廉宜，例如黄芽白、玉米筍、韭黃、蓮藕、菠菜、芫茜、芹菜、茄子、茼蒿和萵苣等；柚子、奇異果、楊桃、木瓜等，部分具養陰潤燥功效，十分適合秋季進食。

除此之外，以下5大養生食材多吃，亦可有助養陰潤肺、補氣健脾、清心安神：

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二十四節氣秋分｜秋分節氣2大養生湯水 雪耳潤膚湯

醫師另外亦分享2款秋分節氣養生湯水，其中雪耳潤膚湯要注意正值感冒、易肚屙人士不宜飲用，飲用前可先諮詢註冊中醫師意見：

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二十四節氣秋分｜秋分節氣2大養生湯水 百合潤肺健脾湯

另一款百合潤肺健脾湯則要注意感冒、脾胃偏寒人士不宜飲用，同樣飲用前可先諮詢註冊中醫師意見：

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