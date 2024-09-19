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李幸倪飛身救波撞傷膝頭　曾傲棐回母校天水圍香島中學作賽「放水」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 50 分鐘前

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李幸倪

早前，Gin Lee李幸倪及曾傲棐（Arvin）開啟「學校巡迴運動比賽」，向全港學校挑機大版羽毛球，日前來到第二站，這次二人去到Arvin母校「天水圍香島中學」。

比賽當日Arvin特意比原定的集合時間到達學校，原來是為了爭取時間先跟校長及老師們影相兼傾偈，隨後一眾師弟妹進入禮堂見到Arvin後，亦一擁而上爭相合照。

Gin Lee四出挑機羽毛球　曾傲棐手腳不協調劉若寶曝曬中暑

李幸倪及曾傲棐與天水圍香島中學師生大合照。

受師生歡迎感幸福

受到師生的歡迎，Arvin坦言十分幸福，稱：「⁠⁠我覺得我係幸運嘅，亦都係幸福嘅。我成日都覺得離開咗一個地方、暫別咗一個社群之後俾人記得係一種福份。尤其好多都係喺我成長路上對我嚟講好重要嘅老師。我好珍惜呢份緣份，多謝佢哋令到我有種『哎呀你返嚟啦』嘅感覺。」

羽毛球賽制，共三個回合，分別有歌手跟學生對打、亦有歌手隊對戰學校隊，總成績將計入「龍虎榜」，巡迴比賽完結後，Gin跟Arvin便會到獲得最高分的學校唱歌表演。

李幸倪及曾傲棐

李幸倪撞瘀膝頭

比賽期間，Gin十分投入，除「食波餅」，更飛身救波撞瘀膝頭，指：「而家行路都仲有啲痛。好開心，見到啲同學仔，可以同佢哋一齊互動，佢哋嘅反應又非常之熱情，所以我就興奮得滯，都提咗自己唔好咁搏命㗎啦。」

除因為同學們的熱情，Gin笑說懷疑Arvin有「放水」 之嫌，表示：「由於我嘅隊友Arvin有可能、懷疑佢想偏幫佢嘅母校，想最後可以返嚟唱歌，所以為咗公平多少少，我就出多少少力咁囉，哈哈。」

李幸倪

曾傲棐遊走校園

就連比賽主持劉若寶（Polly）亦稱：「我咁啱企喺Arvin個位，我睇到個波明明喺佢附近，佢係好輕易就接到，但係佢特登打歪少少，因為平時我見佢打波都好勁，啲波基本上佢都接得晒，但係唯獨有幾球無啦啦接唔到，仲要俾啲好驚訝嘅反應，可能真係唔覺意放咗少少水。希望Arvin佢會反省吓啦，哈哈。」

面對「指控」，Arvin未不否應，笑道：「回鄉探親點都要讓少少嘅！但係童叟無欺，我向燈火發誓淨係讓咗兩球，其他都係全力以赴㗎，只不過係技不如人、狀態不佳，抱歉各位，嗚嗚⋯⋯」

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已畢業5年的Arvin回到母校進行活動，感受特別深，稱：「今次我自己行上禮堂，可能因為曾經日日都喺到返學放學。就算隔咗五年返嚟個感覺好似琴日先行完咁，人生真係第一次有呢個咁奇妙嘅感覺。好似乜都變咗好多，但係又乜都冇變。」

比賽結束後，Arvin在校園內遊走一遍，「⁠⁠因為驚影響到同學上堂，所以範圍好有限咁行咗一轉學校，仲咁啱撞到自己中學嘅同班同學，有啲係嚟見工，有啲就已經係返番嚟母校做老師，個感覺好奇妙，大家用唔同身份再聚首一堂係有種令人為之動容嘅力量。」

曾傲棐

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