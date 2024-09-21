校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

【校長專訪/校長訪問/九龍塘區/金巴倫英文幼稚園】幼稚園是孩子的啟蒙學校，屹立九龍塘逾半世紀的金巴倫英文幼稚園（下稱金巴倫），採用蒙特梭利教學法，孕育出大批名校生，並晉身成各界精英。校長蔡馮麗湄表示，學校雖然歷史悠久，但絕不守舊，不斷翻新校園及更新課程，與時並進，為小朋友提供一個愉快、安全和優質的學習環境。

▲ 金巴倫英文幼稚園校長蔡馮麗湄不斷翻新校園及更新課程，為小朋友提供一個愉快、安全和優質的學習環境。（陳慧安攝）

金巴倫英文幼稚園創辦於1971年，蔡馮麗湄是第二任校長，見證過很多小朋友成材，故不斷吸取經驗以革新學校配套。學校操場鋪滿了綠油油的人造草皮，小朋友可暢玩大型滑梯、單車及團體活動等；學校亦添置了許多新玩具及教材，以配合不斷更新的課程。蔡校長認為在當今AI時代，雖然AI可協助完成各種任務，但人類必須對其進行適當的指導。

因此我們不能依賴AI，也不能只偏重學術。知識和技能固然重要，但做人的態度才是最重要，所以我們注重訓練思維、發揮創意，希望培養出自信、自律、自主和獨立的新一代。

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蒙特梭利教學法培養4大特質

金巴倫是一所採用蒙特梭利教學法的三語幼稚園，課程總監蔡煒欣指出，蒙特梭利教學法已有百多年歷史，共有5大課程範疇，包括生活訓練、感官教學、數學、語文和宇宙教育，著重培養孩子的專注力、秩序感、手眼協調和獨立性，得到全面發展。她稱此教學法在西方大行其道，培育出各界人才，包括Google和Amazon的創辦人，以及樂壇天后Beyoncé及Taylor Swift等。

大大小小的蒙特梭利教具擺滿金巴倫每個課室中，例如夾衣夾、穿珠仔等，旨在訓練孩子的自理能力和手眼協調；感官教學則透過教具助孩子分辨大小、粗幼、長短、顏色等概念；數學課程則從數數開始，透過教具如銀行遊戲將數字化成珠串，讓孩子理解十進制和四位數加減乘除等數學概念。

▲ 左起：金巴倫英文幼稚園課程總監蔡煒欣、校長蔡馮麗湄及English Curriculum Coordinator Mr. Dominic。（陳慧安攝）

中英文教學方面，會使用砂紙板和可移動字母等教具，學校更研發了中文教具，孩子可透過觸摸中文砂紙板去認識筆順和部首。宇宙教育則涵蓋人體學、動物學、植物學和地理，鼓勵孩子了解世界不同文化。蔡煒欣稱不少家長也希望在家教導孩子，但本港居住空間較小難放置很多教具，因此他們設計了一些練習簿將教具平面化，讓家長可以跟孩子複習課堂內容。

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多元英文課程提升表達能力

在英文課程方面，金巴倫同樣採用蒙特梭利教學法，並結合其他課程如Jolly Phonics、英國的Oxford Reading Tree Guided Reading Programme作教學，前者並非按傳統的abc順序教字母，而是根據字母的出現頻率來教學，例如s、a、t去學習拼音及組詞；後者則讓孩子從聽老師講故事到自己閱讀，逐步提高閱讀能力。此外，學校還融合了美國哥倫比亞大學的Writing Workshop Programme，激發孩子的創作故事能力。

在金巴倫任職的English Curriculum Coordinator Mr. Dominic介紹道，英文課程還會分主題教學，涵蓋動物、自然、天氣、人體等。「我們會讓小朋友圍著外籍老師坐，鼓勵小朋友多舉手發問，參與討論，培養講英文的自信。」在課堂上，學生會朗讀故事及進行Show & Tell物品展示，如最喜歡的食物、家庭照片等作介紹，這不僅提升了他們的表達能力，也為日後的小學面試做好準備。

金巴倫去年開始在課程中融入聯合國「可持續發展目標」（簡稱SDG），去年選取了「Life Below Water」主題，家長和小朋友共同合作做了很多專題研習，探討海洋污染對生物的影響；今年則選擇「Climate Action」（氣候行動），希望小朋友多關注氣候變化對生活的影響，例如學生會利用環保物料進行藝術創作等。

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升讀名校率高 收生準則看2方面

金巴倫英文幼稚園的畢業生大多升讀傳統名校或區內名校，如聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、瑪利諾修院學校（小學部）、英華小學、保良局陳守仁小學、保良局蔡繼有學校等。蔡校長解釋：「我們採取小班教學，每年畢業生不多，但入讀名校的比例多達90%以上。」蔡校長認為該校的學生充滿自信，全因每天都有機會走上小舞台表現自我。

這個小舞台就是課室，在日常教學中，孩子已習慣在眾人面前表達自己，所以我們毋須舉辦任何面試班。

收生準則主要評估小朋友的能力和家校理念是否一致，蔡校長稱該校環境充滿愛和歡樂，來面試的小朋友像進入了兒童樂園，「我們會設置一些遊戲供小朋友玩，以觀察他們在輕鬆狀態下的表現，然後進入課室一對一面見。」

▲ 蔡校長稱學校注重訓練思維、發揮創意，希望培養出自信、自律、自主和獨立的新一代。（陳慧安攝）

在面試過程中，老師會與小朋友聊天，並給予一些蒙特梭利教具，觀察他們的專注力、獨立能力和小手肌等。「我們也會觀察小朋友是否過分依賴父母，並用專業的方法哄小朋友，給予時間適應。我們主要評估小朋友的能力，而非學術測試。」

之後老師會和家長傾談，了解其需求及是否認同學校的辦學理念，「如果家長期望小朋友不斷寫字、做功課，那我們可能不太適合，我們希望小朋友自然發展。」蔡校長強調會聽取家長的看法，確保雙方期望一致，小朋友就很大機會獲取錄。

對於學校的新發展，蔡校長指今年新增親子遊戲班（Playgroup），歡迎父母帶同1歲以上的子女參加。每個小組有6至8個小朋友，會採用蒙特梭利法教學，主要讓小朋友熟悉課室環境，培養社交能力，並且讓家長學會利用簡單教具，以培養孩子的專注、獨立性和自律性。

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