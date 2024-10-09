AI課程｜AI搶走工作機會還是扮演輔助角色？　HKDI專家：人類1項技能非AI能取代

▲ HKDI重視教授學生設計技能的重要性，著重培養學生的設計技巧、創意知識及媒體應用，為每位學生提供三大設計核心課程。

近年來，各種AI工具逐漸普及化，其中最受大眾熟悉的就是ChatGPT。除了能夠生成文字和對話，生成式AI（Generative AI）在媒體創作行業中也帶來顯著的轉變，展現驚人的潛力。過去幾年，科技巨頭公司紛紛致力開發這類型的AI工具，利用強大的計算能力和數據進行「訓練」，讓它們能夠自主創作全新的圖像、影片、甚至是建築設計等內容。這些技術正在逐步改變設計行業的面貌。

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起初，不少設計行業人士對AI工具抱有懷疑態度，甚至擔心AI工具會搶走工作機會，與當年Photoshop剛推出時的情況類似。而隨著過去一年中AI技術的迅猛發展，大眾有更多機會接觸並了解AI工具，則會發現AI工具實際上更多是扮演輔助的角色。在設計行業中，生成式AI並不是要取代設計師的工作，它既可以提升工作效率，亦可以協助設計師去實踐天馬行空的想法，更能完善方案，從而提高可能性，應用的關鍵在於如何善用這些工具來配合行業需求。

生成式AI技術已在設計行業中廣泛應用，許多公司在招聘廣告中明確要求應聘者具備使用Stable Diffusion、Sora和 Firefly等生成式AI工具的能力。向來緊貼業界發展的香港知專設計學院（HKDI），在過去一年中從技術層面到操作層面，積極研究並探索 AI技術的應用，並正籌備將AI技術融入學院課程，教授學生用最有效率的方法使用AI工具輔助設計，旨在培養能夠適應未來職場需求的設計人才，提升競爭力。

然而，數碼化固然是大勢所趨，但每一個工具都可以被替代，若單純依賴科技而忽視了藝術的本質，沒有設計感和創作能力的支持，最終也難以創作出優秀的作品。設計師的感知力、扎實的設計基礎固然是必不可少，但AI工具更不可能取代設計師專業的決策能力。

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HKDI重視教授學生設計技能的重要性，著重培養學生的設計技巧、創意知識及媒體應用，為每位學生提供三大設計核心課程，包括美學與符號學、文化研究和創意與設計思維。讓在學習使用AI生成作品之前，學生需要認識並掌握這些基本概念，打好根基。我們更在2024年第一學期增潤單元，首度試行「媒體設計與AI生成」的26小時課程，成為該學期最受歡迎的十大課程之一。

學生們在課程中學習如何利用AI工具，用文字取代傳統媒體設計工具，生成圖像、音樂等多種媒體內容。透過這次試行課程，我們收集了學生的寶貴意見，為未來做準備，並計劃在2025年全面推出充滿AI原素的數碼媒體高級文憑課程。

AI技術的迅猛發展為設計教育帶來了挑戰與機遇。HKDI通過積極探索和試驗，逐步調整教學策略，並計劃推出全新課程以適應行業需求。這一系列舉措，不僅提升了學生的技能和競爭力，也為創意教育界的未來打下了堅實的基礎。在這個過程中，HKDI始終堅持以設計原則和創作能力為核心，注重培養學生的創意思維並重視工藝技術的培訓，確保學生能夠在AI技術的輔助下，創作出更多優秀的作品。

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