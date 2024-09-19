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望月｜COLLAR芯駖首攻大銀幕被喊戲考起　李靖筠演床戲突破個人尺度唔敢睇

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（左起）李芯駖、陳湛文、李靖筠主演電影《望月》。（王茵芸攝）

中秋佳節，團圓正好。由羅耀輝監製及導演的電影《望月》繼續探討親情，細膩描繪單親媽媽與兩兄妹的家庭故事。一家人同枱食飯，卻各藏心事，大哥（陳湛文飾）隱瞞與妻子（李芯駖飾）分居，因怕家人擔心，也不願接受情逝事實。媽媽（李麗珍飾）將丈夫離家的秘密藏於心底，怕曝光會傷害女兒美珍（李靖筠Gladys飾）。

隱瞞或釀隔膜，卻也源自於愛，如此矛盾。

一家人表面和和氣氣，心底各自寂寞。雖然隱瞞心事的出發點是為頭家着想，卻在不知不覺間使自己愈來愈遏抑，家庭關係也漸變疏離。紙終究包不住火，至爆發的一刻，一家人可怎樣應對？經歷讓他們明白，月有圓缺再正常不過，就如聚散也無常，既然相聚非必然，擁有當下即幸福。

用最純粹的心代入角色

陳湛文和李靖筠（Gladys）在戲內飾演兩兄妹，於單親家庭成長。Gladys之前拍戲會找戲劇導師分析角色，說話方式、語速、步姿都經過設計，但今次拍攝《望月》，她則不希望有任何預設，想還原基本步由零開始。

她續指：「我想盡量諗少啲，也沒有因應角色生於單親家庭去做功課。因身邊好多朋友都在不同的家庭背景成長，其實好像分別不大。在尋找這個角色時，我不斷於『需要唔需要諗多少少』之間徘徊，最後決定不想了，因諗極都諗唔晒咁多嘢。」

Gladys指有湛文演哥哥好安心，好多場情緒化的戲都靠湛文幫忙，也從中建立兄妹深厚的連繫。（電影劇照）

湛文笑稱，Gladys本來就是「諗好多嘢」的人，而的確，生於健全家庭的Gladys，曾思考單親與健全家庭子女的性格異同，想知道角色的童年經歷，也會想像她從小失去父親的心情：「但永遠都諗唔完，也沒有標準答案，我不會知道。」

或許因為「諗少咗」，Gladys有更多空間代入角色，各種自然反應都是角色的投射。角色性格內斂習慣遏抑情感，Gladys卻大情大性，愛坦誠溝通，如此強烈的對比，使她演繹時更覺心痛。最深刻的一幕親情戲喊到抽搐，因現實中的Gladys會選擇上前爭取，角色卻選擇離場祝福，這種拉扯更添離別之痛。

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芯駖首攻大銀幕 喊戲最考功夫

COLLAR成員芯駖首攻大銀幕，難免要向前輩請教。但她的第一條問題卻是：「咩為之演技？」因跳舞可靠動作對錯評定表現，演技則好虛無。

她憶述當日留在片場看陳湛文與楊偉倫對戲，感覺兩人從容不迫、自如地講對白，如此自然流露的狀態似演非演，讓她明白「演戲是很個人的事」，自己的提問也沒有答案。要打開感官投入角色，也靠經驗提升演技。幸有湛文做對手，與她理順對白，討論場戲要點演，一起嘗試再學習。

芯駖為角色做足功課，也找戲劇老師特訓。她形容角色強勢卻不獨立，心底仍渴求愛與依賴。她自言眼淺，但最難演的也是人生第一場喊戲，因為要邊走邊哭。不但難拿捏節奏與力度，也好考協調。她笑指：「我通常喊要坐低，乜都放低晒，情緒才到。行住喊有幾組肌肉郁動要協調，我都無試過。」

芯駖首攻大銀幕。（王茵芸攝）

Gladys挑戰大尺度床戲

與芯駖同樣，湛文與Gladys在戲中也有不少第一次。湛文首度在大銀幕獻唱，拍攝當日一大清早就要邊唱歌邊演戲，投盡感情唱到世界末日般難過，絕非易事。Gladys則挑戰大尺度床戲，屬從影以來最大膽的一次，她坦言尷尬得至今仍無法直視畫面。「拍之前流晒汗，明明無着衫都成身汗，好緊張。」

那場戲要還原角色的初夜經歷，Gladys與對手戴玉麒在導演一步步指導下完成拍攝，但當時極度緊張，不知所措，也難以冷靜思考的反應，反而使這場戲更加真實。「在一個不熟悉的環境做這件事，好混亂，不知該如何處理，我覺得有點像美珍當時的處境。」

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溫柔地引領觀眾尋找答案

電影的主軸是隱瞞，3人直認善意謊言在所難免。而有些埋藏在心底的秘密，又可能因為錯過一個時機而變得難以啟齒。湛文坦言隨年紀漸長，更想誠實做自己，想以身作則告訴長輩：「其實有啲嘢可以坦白。」但同樣因年紀漸長，又開始明白為何年長父母會因怕子女擔心而隱瞞病痛。

至於從小至大都十分獨立的芯駖，則一直都是怕別人擔心自己的人，故決定轉行入女團也沒特意告訴媽媽：「當時前路茫茫、充滿未知，不想老人家擔心。我傾向有時候不需要全部事都坦白，太真實的事情也未必接受到，一些善意的隱瞞都可以接受。」

芯駖沒向母親提起入行，原來湛文也同樣：「我都無同我爸講入咗行，但他也沒跟我說他有入場睇（電影）。」原來隱瞞也可以是一種默契，即使不說不問，心底仍然依舊在意，這就是親情。

電影插曲《Dear Moon》由Gladys引薦，她拍攝時幾乎日日在片場都聽，想像美珍看着月亮想念父親的感覺。（王茵芸攝）

有人形容《望月》是部療癒的溫情小品，Gladys形容作品盛載親情、兄妹、愛情、友情多種關係，總有一瓣會勾起觀眾的共鳴，也或者會想起一些未完的心結。「如果大家有共鳴的話，希望這部電影可以很溫柔地告訴你，其實都無乜嘢啫，也能從中找到答案。」

芯駖補充：「這部電影有種淡然的痛，每個人的解讀都不同。它提醒了我要放手，過咗去就向前望，或專注在當下發生的事。」（已上映）

髮型：Sing Chan@BRUNEBLONDE（李靖筠）；Lisa C. Makeup Art（陳湛文）；Ricky Lam（李芯駖）

化粧：Angel Mok（李靖筠）；Lisa C. Makeup Art（陳湛文）；Janice Wong（李芯駖）

服裝：Polo Ralph Lauren（李靖筠）；eye's Budd、New Balance（陳湛文）；Versace（外套）、Peter Do（褲）、Prada（鞋）（李芯駖）

造型：Daniel Cheung（李芯駖）

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