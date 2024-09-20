育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說

▲ 日本學霸媽媽河村京子分享教出3名高材生子女秘訣，當中父母有3句話絕不能說。

【育兒心得/父母說話禁忌/父母不能說的話/教出高材生】父母的說話可以成為孩子推動力，相反也可對孩子造成傷害，影響親子關係。原來父母短短的一句話，也是孩子發展天賦和能力的秘訣。一名教出3名高材生子女的日本媽媽河村京子分享道，與孩子交談時必須小心，她指出在日常育兒中，有3句說話父母經常使用，卻恐怕會毀掉孩子的天賦。

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日本媒體《FRIDAY DIGITAL》近日報道，引述了日本媽媽河村京子〈「三句話」會毀掉孩子的天賦〉的文章。學霸媽媽畢業於東京學藝大學教育學部，育有兩男一女皆是高材生，大兒子被東京大學錄取，二兒子連續兩年進入數學奧林匹克總決賽，考上京都大學，女兒則被倫敦大學錄取。河村京子亦有分享育兒心得，了解了父母所說的話的重要性，建議家長與孩子交談時要小心，這3句絕對不能向小孩子說。

父母說話禁忌｜1. 不要/不行

河村女士表示，在很多情況下，家長都會說出類似阻止否定的話，或者對孩子的行為說不，例如「不要碰那個」、「不可以這樣」和「這樣做不行」等。但是久而久之會令孩子覺得「自己做什麼都不行」。

因此，與其直接說「不！」，不如先說：「哦，寶寶，如果用髒手吃零食，就會把髒東西吃進去，所以這樣不好喔」，以「哦，寶寶」或「哦，親愛的」作為句子的緩衝比較理想，感覺更親切，減輕對孩子的心理壓力和傷害。

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父母說話禁忌｜2. 快點

大人生活節奏急速，尤其上學出門，孩子可能「手腳慢」。生活上沒有時間概念的孩子，家長往往會生氣催促進度，不斷對孩子喊「快點，快點！」然而，孩子感覺像被告知「你是個懶人」。

在這種情況下，不要說「快點」來強迫你的孩子快點，改為用「來一場遊戲/任務」形式鼓勵子女跟上自己的步伐，或者用獎勵，例如：「鬥快起床刷牙的遊戲」、「如果在8點前吃完早餐，就有點心」等，來提升孩子的效率。

父母說話禁忌｜3. 為什麼不能夠……

河村女士表示，這句話乍看像是疑問句，但實際上是一種責備孩子的方式，而且令孩子無言以對，潛移默化地否定了孩子的能力。與其用問題來指責他們，不如試著向他們展示解決方案。例如：「你為什麼不能收拾好房間？」，改成「我相信如果你把玩具放回原本位置，它們會很高興，我也可以來幫忙」，讓孩子具體知道要怎麼做，而且一起打掃也可以成為溝通的時間。

最後，河村女士亦坦言自己無法完全避免脫口說這些話，只會不斷提醒自己盡量少說。當家長和孩子互動的時，溝通時盡量減少這3句，使親子關係更融洽，更有效培養天賦和建立自信。

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