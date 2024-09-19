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美食情報｜新派中菜餐廳 The Praya全新主餐牌　結合新烹飪技術將傳統中菜嶄新呈現

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新派中菜餐廳 The Praya團隊精心挑選出傳統和常見的中菜菜式，巧妙結合新式烹飪技術，自家製作各種基礎食材和醬料，自豪地分享以當代品味嶄新演繹的菜式。

位於石塘咀的新派中菜餐廳 The Praya，推出以「守正出新。刁鑽呈奉」為主題的新主餐牌，透過匯萃傳統與當代食材和廚藝，締造內涵與美感兼備的十多道精緻新菜式。

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The Praya 團隊的目標是，在廣為人知的菜式基礎上，進一步探索如何令它們更加美味，在創作這份新主餐牌的過程中，師傅精心挑選出傳統和常見的中菜菜式，從色、香、味、形、口感不同角度，重新組合、分析和解構。團隊以中菜為主軸，巧妙結合新式烹飪技術，自家製作各種基礎食材和醬料，自豪地分享以當代品味嶄新演繹的菜式。

前菜方面有花雕醉奄仔蟹、糟鹵鵝肝，前者用上精選新鮮生猛奄仔蟹，精心掌控火喉蒸至肉嫩鎖汁，蟹膏呈順滑入喉的流心狀，後者以低溫慢煮鵝肝40分鐘至柔軟滑溜口感，再以陳年花雕酒等自家調配的醬汁醃12小時，讓酒香慢滲其中。

海鮮方面，不可不試果香松子魚、剁椒蒸馬友、西澳龍蝦陳年黃酒蒸蛋白，而「剁椒蒸馬友」更是用新鮮原條馬友魚以自家乾式熟成一夜，使魚肉的風味、質感、乾濕度提升至最理想狀態，然後再抹上三款辣而不同的剁椒，再蒸出鮮和辣的香氣。

肉類如潮式崩沙腩、荔蓉香酥鴨、瑞士汁乳鴿等，團體將味道昇華到更高的一個層次。潮式崩沙腩，將原件新鮮崩沙腩放入以新鮮牛骨、燒洋蔥等熬製而成的牛高湯中，慢火吊浸4小時，使肉質充分吸收牛各個部位的風味精髓；荔蓉香酥鴨，新鮮熱辣咬下會享受丁鴨肉精華口腔迸發，濃而不膩。

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