離合的藝術丨邀80歲大姑媽參演新歌MV　梁釗峰：優雅地面對離合

▲ 梁釗峰新歌《離合的藝術》MV邀80歲「大姑媽」演出。

梁釗峰新歌《離合的藝術》MV日前上架，今次他大打親情牌，出動梁家得高望重80歲「大姑媽」粉墨登場，在MV中跳舞。還邀請話劇界神級演員區嘉雯和高翰文前輩、釗峰合作逾十年的髮型師好友Zanki、同學、造型師和排舞師等好友演出。釗峰碌爆人情咭，但笑言不會償還：「欠佢哋一世，要佢哋永遠記住我！」

《離合的藝術》作曲永夏、小克填詞、編曲黃兆銘、監製陳考威。釗峰說：「呢首歌係講世間嘅愛情、每段關係嘅悲歡離合、有聚有散，小克嘅詞讓我好優雅地面對離合。今次台前幕後有好多識咗好耐，但第一次合作嘅朋友，例如作曲、填詞、監製和MV導演，係好好嘅因緣。」

▲ 梁釗峰邀「大姑媽」參演《離合的藝術》MV。

釗峰變小影迷

釗峰感謝每位MV嘉賓全力以赴，又演戲又跳舞，期間他更化身小影迷，沉醉在前輩的演技中，他說：「重中之重當然係翰文大哥與嘉雯姐嘅戲份可謂『劇力萬鈞』，佢哋飾演一對好耐無見嘅舊情人，心照不宣，雖然無對白，只用眼神，好適合呢首歌。」二人對望眼神千言萬語，然後緩緩滴下眼淚，全場氣氛凝結，直至導演喊cut，大家才吐出一口氣。

MV中釗峰有一段獨舞，拍攝前兩天他預先在排舞室苦練，到場後默默在一旁練習，非常認真。他笑說：「多謝老師悉心教導，我覺得自己十幾分鐘就上手。但，跳到又唔代表跳得好睇，學識之後再用畢生嘅時間去跳好，我未跳得好。」

▲ 《離合的藝術》MV

為大姑媽慶生

從這次單人華爾滋，釗峰有所領悟：「男人最緊要有膊頭，被搭住就要支撐住對方。單人跳舞要靠幻想，練習時我幻想跳舞老師，諗住佢會點樣督促我。至於拍MV時，我梗係幻想過去離離合合嘅對象。希望睇到MV嘅人，聯想到自己同最難忘嘅人，跳返一場舞。」

提到大姑媽，釗峰興奮地說：「早前同大姑媽慶祝80歲生日，今日嚟拍MV佢好開心，佢話個個都叫佢大姑媽，個個都係佢侄仔侄女。」

為配合MV劇情，釗峰出動私伙錄Demo嘅咪高峰和耳機，現場唱這新歌給對坐的嘉賓聽，他說：「今次邀請相熟朋友拍攝，佢哋代表唔同年齡層，我希望坐喺對面聽我唱歌嘅係熟人，同我有connection（聯系），我可以唔忌諱，好放鬆咁去唱歌，令MV更有靈魂。」

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