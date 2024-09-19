新質生產力｜港府與國家工信部簽合作協議　涵蓋八大重點領域

▲ 在北京， 特區政府與國家工業和信息化部簽署有關發展新質生產力、推進新型工業化的合作協議。（政府新聞網短片截圖）

正訪問北京的特首李家超，晚上到中央工業和信息化部，見證創新科技及工業局與國家工信部，簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，涵蓋八大重點領域，包括戰略規劃、科技創新、產業合作、技術服務與成果轉化、中 小科技企業發展、國際合作等。

雙方將在先進製造研發、創新體系建設等領域加強協調配合。在人工智能、先進製造、綠色低碳、新能源和新材料、生物醫藥等領域推動優勢產業發展，布局未來產業，並有效引導社會資本，強化「政產學研投」高效協同，共同推動經濟高質量發展，服務國家現代化產業創新體系建設。

李家超：從四大方向加快發展新質生產力

李家超表示，香港正從四大方向，加快因地制宜推動發展新質生產力，包括：

（1）加大創新力度，積極培育新興產業； （2）建設現代化產業體系，全力推進新型工業化，提升產業競爭力； （3）推動政、產、學、研及投5個領域的高效協作； （4）完善創科產業鏈和供應鏈。

李家超續指，政府與國家工業和信息化部簽署合作協議，是推動香港融入國家發展大局的重要一步。

工信部部長金壯龍表示，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，具有世界一流的高等教育、金融體系和創新生態，新型工業化發展前景廣闊，工信部將加強常態化交流溝通，深化人工智能、先進製造、綠色低碳、新能源和新材料、生物醫藥、數字經濟等領域合作。

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責任編輯：戴朗希