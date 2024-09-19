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結業潮｜趙式浩中秋赴香港仔街市數「吉舖」　倡予NGO作工作坊

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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南區區議會今日討論有關南區空置鋪位及非住宅設施使用情況。（區綽彥攝）

跨黨派區議員在今日的南區區議會關注區內「吉舖」問題，經民聯南區區議員趙式浩指，自己中秋節當日，赴總共有119間舖位的香港仔街市，見到有20間「吉舖」，空置率約16.81%。他指，香港仔街市2樓有些舖位被人霸用的情況，如遭撕開封條，擺放東西。他認為，與其被霸用，可考慮予NGO或非牟利的團體做一些工作坊，但不需要付租金，直至租出。

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房屋署指，房委會轄下華富（一）邨及華富（二）邨設有街市。截至2024年8月底，房委會轄下在南區華富（一）邨及華富（二）邨共有87個街市檔位，其中有9個空置攤檔，佔整體檔位約 10%。

何沅蔚倡吉舖改建社區設施

新民黨南區區議員何沅蔚則建議，研究將南區未租出街市檔口作其他用途，如短租臨時租約給年輕人試業等，以帶動街市整體環境及氣氛。她以香港仔街市為例，指大部分空置檔位聚於2樓，建議騰空2樓，改建其他用途，如社區設施。

民建聯南區區議員蕭煒忠問及，除了已規劃具體用途的非住宅設施外，房委會會否活用其餘的非住宅設施？他指，考慮到南區長者較多及南區地理位置使各社區較分散，關注署方會否考慮設立例如健身設施、長者活動室、自助圖書館、室內綠化園等，設施以營造宜居社區。

房署高級房屋事務經理周淑玲指，有關建議涉及總體政策，今天聽到很多議員建議，會再次反映給政策組考慮。她說，很同意要善用現有資源發展，例如給NGO在一些空置地方，做一些社區聯繫活動，希望可以增加街市的特色和活力，藉此吸引到不同年齡層的客戶。她又提到，發現公眾街市有不少鋪位出租了，但可能沒有積極營業，會多加留意，合約有條款要積極營業。

房屋署物業管理總經理（港島及離島）杜澤富指，如果將空置物業改為長者活動室就涉及改變用途，首先會看看工程的可行性，是否符合土地契約的限制，如果可以改的話，都會當成社福租賃單位。

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