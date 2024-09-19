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董之英學界足球｜有學生焦慮失眠稱無緣學界恐「遺憾一生」　校長落淚道歉

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校方聯同受影響學生及家長舉行「足球學生及家長心聲分享會」。（馮琪雅攝）

有「足球名校」之稱的仁濟醫院董之英紀念中學，在今屆沙西區學界甲組所有運動項目賽事均遲交報名表，恐致該校足球隊「降班」，變相連續兩年禁止參加全港學界精英足球比賽，有學生更稱未能參賽會造成「一生遺憾」，陸續出現情緒問題。學校管理層今日（19日）公開道歉，承認出現行政疏忽，惟冀主辦方酌情重新接納報名，以其他懲罰取代「禁賽」。

董之英中學已連續18年稱冠沙田及西貢區甲組足球賽，並曾6度奪得全港學界精英足球比賽冠軍。校長黃攸杰今與校監黃偉健在記者會上鞠躬道歉，黃攸杰直認學校責無旁貸，他作為校長更應負最大責任，揚言若辦學團體要求他辭職問責，他亦願意接受。

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黃攸杰解釋，該校過往委任體育科主任報名參加學界賽事，亦只有該名教師管有主辦方香港學界體育聯會（簡稱學體會）系統登入密碼，剛於上月31日離職的體育科主任，在過去4年也準時報名，但在離職交接期間，卻向本月接任的科主任稱「遺失密碼」，直至本月3日始揭發賽事早於前一日截止報名，校方先後致電及致函學體會沙西分區，提出延遲申請亦遭拒。

黃攸杰再於周二（17日）向學體會中學理事會提出上訴，今獲通知邀請出席今日舉行的上訴會議。

校董黃子文強調學校是「求情」而非「抗辯」，形容學界精英賽猶如演藝界的金馬獎、奧斯卡，「學生期待呢個舞台好耐」，卻因校方失職而失去獲球會賞識的機會，有誤學生前途，盼獲網開一面。黃攸杰更聲淚俱下道，部分足球班學生已向社工求助，「這是學校的錯，不應懲罰學生」，另指主辦方並無訂立「遲報名」罰則，故盼主辦方考慮到學校今年情況特別，以罰款等方式取代禁賽。

其中一名求助社工的中六級男生稱，因成績差而在去年轉讀董之英，視足球為其理想職業，雖然學校犯了「非常低級錯誤」，他並無怪責學校，惟事件引起他出現失眠、異常煩燥及焦慮等情緒問題，他說：

我唔可以踢到學界，我覺得係呢一世嘅遺憾。

記者：馮琪雅

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