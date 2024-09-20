特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革

▲ 國務院港澳辦主任夏寶龍今日在北京，會見特首李家超。

國務院港澳辦主任夏寶龍今日在北京，會見出席京港經濟合作洽談會的特首李家超，讚特區管治團隊敢於擔當，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。又特別點名工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動。

讚管治團隊敢於擔當、善作善成

夏寶龍對李家超和特區政府的工作給予充分肯定。 他表示，特區管治團隊堅決貫徹習近平主席重要講話和指示精神，敢於擔當、善作善成，全力拚經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，著力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。

夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出總體部署，也為香港實現更好發展提供了難得機遇。 中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持香港發揮獨特地位和優勢，在參與和助力中國式現代化中開創發展新局面，相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為。

▲ 周霽、陳茂波等參與會見。（港澳辦網站圖片）

點名工商界、企業家 籲堅持支持特首依法施政

夏寶龍續稱，希望香港社會各界特別是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽，財政司司長陳茂波參加會見。

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