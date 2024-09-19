冀處處有熊貓　南區區議會推熊貓巴士、綵艇、糕點

▲ 熊貓造型小吃。（區綽彥攝）

兩隻港產大熊貓誕生，加上中央送贈的一對大熊貓，南區將添四大熊貓，享地利優勢的南區區議會旋即推「處處有熊貓」活動，邀商戶推出熊貓造型小吃，區內又設熊貓「打卡」點。

「處處有熊貓」活動由南區區議會轄下的「提振地區經濟專責工作小組」提出，他們已邀請商戶推出熊貓造型小吃，包括熊貓造型茶果，由社企「糕點時光」的中高齡基層婦女親手製作，餡料是手炒花生，另外，「大記糕點」亦會推出熊貓糕點及飲品，如熊貓造型的大菜糕、桂花糕及木糠布甸，以及竹造型的椰汁芝麻糕。區議會今日已提供「成品」給區議員試吃。

此外，明日起至11月，將有「熊貓巴士」登場，城巴73及75號線會變身大熊貓主題巴士，在區內提供服務。月底至10月1日則有大熊貓主題帆船和綵艇穿梭香港仔避風塘，市民及遊客可於網上登記乘坐，名額750個。

南區區議會今日原安排30分鐘討論有關議程，惟議員花十多分鐘介紹完活動後，舉手問問題的議員則只有兩位，僅花20分鐘就完成該項議程，身兼區議會主席的南區民政事務專員鄭港涌笑說，大家都很支持，可能大家想快些開完會，引起全場哄堂大笑。

工聯會南區區議員林詠欣說，希望藉着今次這麼好的機會，帶動「熊貓經濟」，吸引更多人到南區，關注該區旅遊業的發展，除了海洋公園，還有深水灣、淺水灣、香港仔海濱公園等。她提議，在宣傳方面，可用熊貓命名。

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