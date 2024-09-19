國泰航空｜調查指國泰客機引擎起火涉燃油軟管破裂　可致嚴重發動機火災

國泰一架空中巴士A350客機本月初因引擎起火而折返。民航意外調查機構今日（19日）發表調查初步報告，指引擎內連接燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，若未及時發現並處理，或升級為更嚴重的發動機火災，對飛機造成廣泛損壞。

機構的報告披露事發詳情，指涉事A350客機於9月2日凌晨0時24分10秒從香港國際機場起飛，航班上共有348人，包括332名乘客和16名機組人員，但42秒後飛行員觀察到2號發動機出現火警警報，並即關閉2號發動機及釋放了一號滅火劑，59秒後2號發動機的火警警報被清除。

報告稱，飛行員最初向香港空中交通管制人員通報了 「MAYDAY」緊急情況，即航空領域中的無綫電緊急遇險呼叫，表示一種危及生命的緊急情況，但隨後降級為「 PAN」 ，即非立即危及生命的緊急情況。飛行員在與空管人員協調後啟動了燃油排放程序，最終飛機於凌晨1時40分29秒安全着陸，事故中無機組人員或乘客受傷。

機構事後檢查發現，在2號發動機內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞，另發動機的後核心艙部分亦有黑色煙灰，且兩個推力反向器整流罩的底部也發現燃燒痕跡。檢查也發現其他5條次級燃油歧管軟管存在金屬編織物磨損或內部結構塌陷的情況。

報告指，流向燃油噴嘴的燃油可能通過破裂的次級燃油歧管軟管洩漏；加上其他促成因素，如氧氣的存在和熱源，或導致火勢蔓延至附近區域。如未及時發現並處理，此情況及其進一步的故障可能升級為更嚴重的發動機火災，對飛機造成廣泛損壞。

機構發言人指，調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生；又提到一家位於海外的專業測試機構正對涉及問題的次級燃油歧管軟管進行全面及深入的檢驗與分析工作。

國泰航空發言人表示，知悉民航意外調查機構（AAIA）就2024年9月2日由香港前往蘇黎世的CX383航班，所發布的初步報告，該航班因引擎零部件故障折返香港。

事件發生後，國泰航空立即通報飛機和引擎製造商、AAIA及民航處。為安全起見，亦即時主動檢查旗下所有A350航機，確保所有航機均可安全運作。國泰航空已嚴格遵從AAIA初步報告中提及的歐盟航空安全總署（EASA）緊急適航指令，強調會繼續全力配合飛機和引擎製造商、AAIA及民航處的調查。

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