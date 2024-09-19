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勞動市場｜最新失業率維持3%不變　政府料勞工市場短期維持偏緊

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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（資料圖片）

政府統計處今日（19日）公布今年4至8月經季節性調整的失業率為3.0%，與5至7月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

與5至7月比較，在6至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。
 
6至8月的總就業人數為3,708,500人，與5至7月的3,708,600人大致相若。同期的總勞動人口則由3,826,400人，上升至3,830,800人，增加約4,400人。
 
就業不足人數方面，6至8月為47,500人，與5至7月相同。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，6至8月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，就業不足率亦維持在1.2%不變，勞動人口進一步上升4,400人至3,830,800人。總就業人數大持保持平穩，失業人數微升4,500人至122,300人。
 
其中，零售業的失業率維持在4.3%不變。住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%，餐飲服務活動業的失業率微升0.1個百分點至5.1%。部分行業的失業率上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。至於保險業、進出口貿易及批發業和運輸業，其失業率下跌。

孫玉菡指，隨着經濟繼續增長，整體勞工市場短期內應會維持偏緊，儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力。

勞工處將在9月26及27日，在旺角麥花臣場館舉辦院舍服務業招聘會，將有約30個僱主參與，提供大量職位空缺。求職人士亦可瀏覽勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取更多空缺資訊。

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