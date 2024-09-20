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三料視后丨佘詩曼要勇於跳出Comfort Zone　阿佘：要成功就要突破自我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

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視后佘詩曼分享成功之道。

三料視后視后佘詩曼（阿佘）昨日（9月19日）出席珠寶品牌活動，阿佘在活動上十分識做地表示：「女人買珠寶不需要原因，喜歡就買！不過自己也十分喜歡收藏珠寶，很多時候在辛苦工作後，購買珠寶來獎勵自己，這是我給自己的小驚喜！」

而且，同時一向孝順親人並體貼朋友的阿佘指：「我也很喜歡購買珠寶送贈家人和朋友，特別是一些特別日子，如朋友結婚或剛生完BB後，以作為給他們的祝福！」

林峯演唱會丨澳門開騷唱《數碼暴龍3》全場high爆　首兩場分別邀吳卓羲佘詩曼任嘉賓

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三料視后丨阿佘做優質藝人

談及早前更首踏舞台在林峯澳門演唱會任嘉賓獻唱獲好評，被問會否考慮進軍樂壇，阿佘笑指只是客串而已，但勉勵大家：「要成功就要懂得突破自我，不能固步自封，要勇於突破自己的舒適圈（Comfort Zone），但同時亦要保持輕鬆開放的心態。」

阿佘續指：「要成為一個優質藝人，就要不斷增值自己，勇於係不同範疇發展，所以無論電視、電影、唱歌還是綜藝，我都會去嘗試，自然更容易邁向成功。」

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