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著數優惠｜大家樂再推$30/半斤叉燒優惠　加$10送小食拼盤【附詳情】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家樂$30/半斤叉燒再度回歸，今次更加碼只需加$10就可以購買小食拼盤，內附2隻滷水雞中翼和紅腸，優惠只限外賣。

【大家樂叉燒/大家樂優惠/著數優惠/靚媽精明眼】近期多間連鎖快餐店推出外賣優惠益食家，早前大受市民歡迎的大家樂$30/半斤叉燒再度回歸，今次更加碼，只需加$10就可以購買小食拼盤，內附2隻滷水雞中翼和紅腸，優惠只限外賣，每日數量有限，售完即止，不妨買半斤叉燒返屋企「斬料加餸」。

新店開幕｜業務超市進駐太子佔地2,000呎　推開業震撼優惠買滿$100享88折

大家樂叉燒｜$30/半斤叉燒優惠回歸

大家樂推出「超值家餸慳Gi選」優惠，即日起至25日下午3時後，可以優惠價$30購買半斤叉燒，更可以$10加購小食拼盤，包括滷水雞中翼（2隻）和紅腸。是次優惠只限外賣，每日數量有限，售完即止，千其唔好錯過啦！

大家樂叉燒｜網民大讚抵食

早於今年6月大家樂曾推出「超值家餸」燒味斬料優惠，每日下午2時後，外賣半斤叉燒只需$30。由於價錢吸引，獲得不少市民熱捧，甚至在社交平台分享戰利品，大讚叉燒賣相不俗，相當抵食。

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大家樂叉燒｜【超值家餸慳Gi選】優惠詳情

推廣日期：9月19日至25日（下午三點後）

*️另加$10可加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸

*只限外賣

*數量有限，售完即止

*圖片只供參考

*不可與其他優惠同時使用

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