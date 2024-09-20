著數優惠｜大家樂再推$30/半斤叉燒優惠 加$10送小食拼盤【附詳情】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【大家樂叉燒/大家樂優惠/著數優惠/靚媽精明眼】近期多間連鎖快餐店推出外賣優惠益食家，早前大受市民歡迎的大家樂$30/半斤叉燒再度回歸，今次更加碼，只需加$10就可以購買小食拼盤，內附2隻滷水雞中翼和紅腸，優惠只限外賣，每日數量有限，售完即止，不妨買半斤叉燒返屋企「斬料加餸」。
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大家樂叉燒｜$30/半斤叉燒優惠回歸
大家樂推出「超值家餸慳Gi選」優惠，即日起至25日下午3時後，可以優惠價$30購買半斤叉燒，更可以$10加購小食拼盤，包括滷水雞中翼（2隻）和紅腸。是次優惠只限外賣，每日數量有限，售完即止，千其唔好錯過啦！
大家樂叉燒｜網民大讚抵食
早於今年6月大家樂曾推出「超值家餸」燒味斬料優惠，每日下午2時後，外賣半斤叉燒只需$30。由於價錢吸引，獲得不少市民熱捧，甚至在社交平台分享戰利品，大讚叉燒賣相不俗，相當抵食。
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大家樂叉燒｜【超值家餸慳Gi選】優惠詳情
推廣日期：9月19日至25日（下午三點後）
*️另加$10可加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸
*只限外賣
*數量有限，售完即止
*圖片只供參考
*不可與其他優惠同時使用
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