血管健康｜靜脈曲張治療模式多元化　及早護理助減潰瘍風險

根據文獻統計，每十名成年人中便有一名患有不同程度的靜脈曲張，其中女性因受荷爾蒙及懷孕等因素影響，患此症風險高於男性兩倍。若市民發現腳部出現彎曲及突出的血管，並有腫脹及疼痛感覺，或於活動後感到下肢沉重等，應多加留意，了解是否靜脈曲張的徵兆。有血管外科專科醫生指出，早期的靜脈曲張主要影響外觀，但發展到後期更可危害健康，市民不應掉以輕心。

腿現彎曲血管勿忽視

血液經過靜脈從身體各處回流到心臟，而下肢靜脈內有很多單向的瓣膜，以防止血液倒流。如靜脈瓣膜失去功能，血液便會倒流並積聚在下肢，令靜脈內的壓力增加，使血管壁不斷擴張，形成「靜脈曲張」；曲張的靜脈引致的血液倒流更會加重其他健康靜脈的負荷，令更多靜脈變得曲張，造成惡性循環。此外，由於破壞了的靜脈瓣膜不能自行修復，因此靜脈曲張一旦發生，病情便不會消失。

血管外科專科謝卓華醫生指出，靜脈曲張在臨床上可按嚴重程度分為6級。第一級是蜘蛛網狀靜脈，患者的皮膚下會出現像蜘蛛網般的微細血管，這個情況非常普遍，但不會影響健康，主要是造成外觀上的困擾。第二級是腿部出現凸起彎曲的靜脈血管，患者並無不適症狀。第三級是患者的腳踝位置出現浮腫、疼痛、抽筋等症狀。第四級是足踝的皮膚變深色，甚至硬化及痕癢。當病情惡化達至第五及六級時，足踝開始出現難以癒合的細小傷口及濕疹，而最嚴重的第六級，傷口變得越來越大，形成慢性潰瘍，並會反覆發炎及感染，長期不癒。

謝醫生補充，如傷口長年未能癒合，更可出現細胞病變並形成皮膚癌，屆時甚至有截肢風險。

微創手術助加快康復

而四至六級為後期病情，需要接受手術治療。經過超聲波檢查後，若果情況適合，醫生會首選考慮微創手術，比起傳統開刀手術，微創手術的傷口及創傷較小，有助加快康復。進行微創手術時，醫生利用導管進入有血液倒流的靜脈源頭，並使用激光或射頻熱力，永久性把血管封閉；或使用醫療用的膠水，把血管粘合封閉。病情不太嚴重的患者，可於日間手術中心進行局部麻醉手術，完成後1小時便可回家。而較嚴重的病情，或需要在醫院進行手術。

如曲張的靜脈血管太粗或患者病情太嚴重，便需要進行傳統開刀手術，醫生會從患者的股腹溝切開創口，把曲張的血管結紮及抽取，康復的時間及痛楚相對較多。

配合日常護理延緩惡化

第一至三級為輕微至中等病情，未對健康造成太大影響，建議以保守治療紓緩症狀。患者於休息時把腿放平，有助血液回流到心臟；如需要長期站立或坐下的患者，應間中以小碎步活動雙腳，或穿著壓力襪，都有助促進血液循環。除此之外，患者亦可配合使用含有MPS（Mucopolysaccharide Polysulfate）及肝磷脂（Heparin）成分的藥膏，有助紓緩腳部痛楚、抽筋、腫脹疲勞等不適症狀。

預防勝於治療，長期站立的人士，如零售業、飲食業等；雙腳長期困在狹窄空間及缺乏活動的人，如司機；經常穿高跟鞋的女士，以及長者、肥胖人士等，都屬靜脈曲張的高危患者，需多加注意。

謝卓華醫生提醒，靜脈曲張的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 血管外科專科 謝卓華醫生