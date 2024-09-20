  • 31°C
香港時間：2024920日 (五) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瘋狂女友︱女友狂迷迪士尼3個月内入園40次　港男懷疑人生：見到米奇就想嘔

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女友狂迷迪士尼3個月内入園40次　港男懷疑人生：見到米奇就想嘔

【迪士尼/入園40次/拍拖活動/精神負擔/恐怖情人】太誇張！夢幻之地迪士尼樂園，是親子及情侶消遣娛樂的好去處，但太經常去就可能成為一種精神負擔。一名港男就發文抱怨，指女友瘋狂迷上迪士尼，自己在3個月内已被迫陪入園達40次，令他懷疑人生，甚至已對迪士尼及園内角色感到作嘔。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

事主發文狂呻，指自己原本對迪士尼沒有特別熱衷或反感，但女友有瘋狂的「迪士尼情意結」，只要平時一有時間、僅半日都好，女友就會拉著他入園逛兩圈「打白鴿轉」；因此，他便在3個月內入迪士尼超過40次。

提議其他拍拖活動被質疑「唔愛我」

事主表示，其實每次去到迪士尼的行程都大同小異：聽別人狂笑尖叫、入禮品店買頭箍、到城堡前幫女友影1小時「港女相」；而神奇的女友竟也從不嫌悶。

事主稱，自己曾提議女友可一起去其他活動，例如行山、行週末市集、野餐、staycation，惟所有提議都被女友拒絕，「她只想去一個地方，就是迪士尼！」而若問及女友能否某星期少去一次，對方隨即質疑「你係咪唔愛我？點解你都唔陪我做我想做嘅嘢？」，令事主深感無奈，直言自己現在一聼到迪士尼三個字及見到米奇老鼠就反胃作嘔。

相關文章：

恐怖情人｜31歲男公開恐怖前度5大情勒行為　女友虛報年齡38歲扮28歲

點擊圖片放大
+4
+3

網民揶揄：女友為你好咋！

事主的帖文引來大批網民熱議，有不少人笑指事主女友其實是幫忙解決了情侶拍拖的最大煩惱：「拍拖唔洗諗去邊唔好咩？」，對此事主也坦承確實少了節日送禮的煩惱，「過時過節要送咩都唔洗諗，求其喺入面買啲嘢比佢已經得！」。

又有人建議事主女友應直接應徵迪士尼職位，「咁就日日有得去」；另外都有人批評事主稱聽到迪士尼就作嘔的想法，確實反映出不夠愛對方：「係真心鍾意佢，你陪佢去邊你都會開心！」。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

恐怖情人？｜控制慾太強嚇怕前男友　28歲女公開8大焦慮依戀行為
17:34 2024/04/30
恐怖情人？｜控制慾太強嚇怕前男友　28歲女公開8大焦慮依戀行為
恐怖情人︱狠心男不滿女友常遲到駕車輾過致險死　後續1行為竟獲輕判
17:59 2024/03/11
恐怖情人︱狠心男不滿女友常遲到駕車輾過致險死　後續1行為竟獲輕判
【恐怖情人】女友棉被放屁被迫聞臭味　工程師暴怒凌虐23小時：令我有後遺症
18:07 2023/05/29
【恐怖情人】女友棉被放屁被迫聞臭味　工程師暴怒凌虐23小時：令我有後遺症

你可能感興趣

恐怖情人？｜控制慾太強嚇怕前男友　28歲女公開8大焦慮依戀行為
17:34 2024/04/30
恐怖情人？｜控制慾太強嚇怕前男友　28歲女公開8大焦慮依戀行為
恐怖情人︱狠心男不滿女友常遲到駕車輾過致險死　後續1行為竟獲輕判
17:59 2024/03/11
恐怖情人︱狠心男不滿女友常遲到駕車輾過致險死　後續1行為竟獲輕判
【恐怖情人】女友棉被放屁被迫聞臭味　工程師暴怒凌虐23小時：令我有後遺症
18:07 2023/05/29
【恐怖情人】女友棉被放屁被迫聞臭味　工程師暴怒凌虐23小時：令我有後遺症
網絡熱話 拍拖 迪士尼樂園

最高瀏覽

石班瑜逝世丨周星馳發文悼念御用普通話配音員　石班瑜離世：拜拜我走先
石班瑜逝世丨周星馳發文悼念御用普通話配音員　石班瑜離世：拜拜我走先
食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事
食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事
急症室最長等候時間（09月20日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間04:05）
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
香港小姐2024丨梁嘉瑩不服輸批踭冠軍倪樂琳　串爆落選港姐吳芷靖：明年買冠軍
香港小姐2024丨梁嘉瑩不服輸批踭冠軍倪樂琳　串爆落選港姐吳芷靖：明年買冠軍