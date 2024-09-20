瘋狂女友︱女友狂迷迪士尼3個月内入園40次　港男懷疑人生：見到米奇就想嘔

▲ 女友狂迷迪士尼3個月内入園40次 港男懷疑人生：見到米奇就想嘔

【迪士尼/入園40次/拍拖活動/精神負擔/恐怖情人】太誇張！夢幻之地迪士尼樂園，是親子及情侶消遣娛樂的好去處，但太經常去就可能成為一種精神負擔。一名港男就發文抱怨，指女友瘋狂迷上迪士尼，自己在3個月内已被迫陪入園達40次，令他懷疑人生，甚至已對迪士尼及園内角色感到作嘔。

最新影片：

事主發文狂呻，指自己原本對迪士尼沒有特別熱衷或反感，但女友有瘋狂的「迪士尼情意結」，只要平時一有時間、僅半日都好，女友就會拉著他入園逛兩圈「打白鴿轉」；因此，他便在3個月內入迪士尼超過40次。

提議其他拍拖活動被質疑「唔愛我」

事主表示，其實每次去到迪士尼的行程都大同小異：聽別人狂笑尖叫、入禮品店買頭箍、到城堡前幫女友影1小時「港女相」；而神奇的女友竟也從不嫌悶。

事主稱，自己曾提議女友可一起去其他活動，例如行山、行週末市集、野餐、staycation，惟所有提議都被女友拒絕，「她只想去一個地方，就是迪士尼！」而若問及女友能否某星期少去一次，對方隨即質疑「你係咪唔愛我？點解你都唔陪我做我想做嘅嘢？」，令事主深感無奈，直言自己現在一聼到迪士尼三個字及見到米奇老鼠就反胃作嘔。

相關文章：

恐怖情人｜31歲男公開恐怖前度5大情勒行為 女友虛報年齡38歲扮28歲

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民揶揄：女友為你好咋！

事主的帖文引來大批網民熱議，有不少人笑指事主女友其實是幫忙解決了情侶拍拖的最大煩惱：「拍拖唔洗諗去邊唔好咩？」，對此事主也坦承確實少了節日送禮的煩惱，「過時過節要送咩都唔洗諗，求其喺入面買啲嘢比佢已經得！」。

又有人建議事主女友應直接應徵迪士尼職位，「咁就日日有得去」；另外都有人批評事主稱聽到迪士尼就作嘔的想法，確實反映出不夠愛對方：「係真心鍾意佢，你陪佢去邊你都會開心！」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5