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泌尿道問題｜無痛血尿小心腎癌突襲　機械臂微創手術保留腎功能及生活質素

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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不少中老年男士備受排尿不順困擾，部分眼見小便帶血，卻又沒有痛楚，誤以為小事而諱疾忌醫，卻不知道無痛血尿是腎癌的重要病徵。若能及時發現腫瘤且處於早期，有機會使用機械臂微創手術切除部分腎臟，減低全切腎臟可能引發的腎衰竭危機，讓病人復原較快之餘，也可以保持生活質素。

泌尿外科專科談寶雛醫生解釋，如果病人排出血尿時沒感到痛楚，而且全程帶血，已是明顯的腎癌病徵，多於癌症中後期出現。其他徵兆包括腰痛，或因癌細胞轉移至肺或骨，引致氣促或骨痛等。雖說吸煙及肥胖是高風險族群，可是等到病徵出現已是較後期了，有機會及早揪出癌魔嗎？

體檢超聲波  早日揪癌魔

「近年超過一半腎癌個案，在病人進行超聲波身體檢查時發現的，多數屬於早期。」談醫生說，治療腎癌的方法，視乎癌症期數而定，而進行體檢發現的腎癌，多數是第一、二期，腫瘤較細小，可透過手術切除。

傳統上，一有腎癌就要進行開腔手術，切除整個腎臟，避免癌細胞復發。可是手術傷口大，亦會同時失去剩餘的腎臟健康組織，有研究顯示腎臟全切的病人，比起只切除部分腎臟的病人，將來需要洗腎的機會高出兩至三成，特別是糖尿病或腎功能較差者，風險更高。再者亦有研究發現，如果癌症期數為第一期A，腫瘤直徑少於4厘米，即使只是切除部分腎臟連腫瘤，癌病復發和引致腎衰竭洗腎的機會也會較低。然而切除部分腎臟比全切的風險稍高，有可能在手術後，出現繼發性出血和漏尿，不過可以跟進和治療。

切除部分腎臟  減低腎衰竭風險

因此隨着醫學進步，如果腫瘤的體積、複雜程度和位置，例如位於腎下方，或者在腎下方前端凸出等，符合部分腎臟切除手術條件的個案，也會考慮腹腔鏡微創或機械臂微創手術，以切除部分腎臟形式清除腫瘤。

談醫生說，近年流行的機械臂手術，適合切除腎癌1A期的腫瘤。機械臂比起腹腔鏡更精準靈活，其中達文西機械臂的仿真手腕，轉動幅度達七個方向，更可微調動作及篩走手震等干擾，令落針位置更準確和精細。因此機械臂縫針比腹腔鏡更快，減少手術時間，亦符合需要修補較多腎臟組織的手術要求。

機械臂落針準  縫針快

此外，機械臂提供的3D視野，放大十倍有立體感，方便醫生落刀。對病人而言，機械臂手術的最大優點是傷口細，復原快。以切除腎癌為例，只需於病人腹部切開六至七個約八毫米的傷口，手術後約四日已可出院。

50歲的鄧先生(化名)，一次身體檢查照超聲波，在左腎下方發現陰影，懷疑是腎癌。透過機械臂切除腫瘤和部分腎臟，手術約3小時已完成，腫瘤屬於腎癌1A期。

談醫生說，以腎癌第一期而言，如果醫生經驗豐富，傳統開腔手術與機械臂手術切除腎癌手術，預期五年存活率均超過八成。

談醫生提醒，腎癌治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

泌尿外科專科 談寶雛醫生

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撰文 : 泌尿外科專科 談寶雛醫生

欄名 : 健康專家專欄

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