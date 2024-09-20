珠海親子遊｜逾8萬平方米地標金灣藝術中心 大型盛事吸引星級家長

▲ 金灣藝術中心獨特的外形設計，融合了流綫型結構和多種立面元素，被譽為「金蝶」的藝術殿堂

港珠澳大橋開通，無論去澳門或珠海都更為方便，其中去年開幕的珠海金灣藝術中心，總建築面積達8.48萬平方米，因其外形有如展翅待飛的蝴蝶，故被稱為「金蝶」的藝術殿堂，現已為珠海市的新地標，亦吸引了不少大型盛事和藝術表演於此地舉行。

金灣藝術中心由享譽國際的札哈哈迪德建築事務所設計，四面環水的場館，外觀呈大量流綫型結構和各種立面元素，獨特的外形，將各場館籠罩在一個網狀的外殼之下，互為對稱，9,500多塊玻璃帷幕牆，每一塊都獨一無二．故被媒體評選為「2023年全球最值得期待的建築」之一。

▲ 場館的大劇場及多功能劇場分別擁1,208個座位及470個座位。（大會提供圖片）

藝術中心主要分為4個場館，分別是大劇院、多功能廳、藝術館和X空間。每個場館透過一個中央廣場，和空中連廊彼此串聯。去年百老匯原創音樂劇《仙樂飄飄處處聞》便為金灣藝術中心作開幕演出。

上月大型舞蹈學校「SDM爵士芭蕾舞學院」亦於金灣藝術中心舉行年度盛事「周年匯演暨頒獎典禮2024《美麗傳奇》」，共有逾千名學員及家長參加，場面盛大。

頒獎典禮讓苦練了一年的小學員可以在大型舞台，表演給摯愛的父母及親友欣賞，同時頒發獎學金予小學員。除星級家長如吳若希、張崇德夫婦外，活動亦邀請了不同地區的嘉賓到場，包括新加坡及內地的合作夥伴，為同學們吶喊助威。

▲ 張崇德及劉美娟愛女張日晴已經學習芭蕾舞逾10年。（大會提供圖片）

張崇德及劉美娟愛女張日晴已經學習芭蕾舞逾10年，故他們每年都會出席這個頒獎典禮，劉美娟來到珠海的表演場地後，感覺很驚訝，因為場地由內至外都很宏偉和美觀，她認為小朋友能在此表演真的十分幸福；張崇德則認為到大灣區發展是大勢所趨，他下個月亦會在廣州開演唱會：「未來希望可以有更多大灣區交流及音樂發展。」

珠海金灣藝術中心

珠海市金灣區三灶鎮金帆路1023號

電話： 86-18575624366

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