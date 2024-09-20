  • 31°C
香港時間：2024920日 (五) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本港多間學校google地圖遭惡搞改名。

【Google/Google地圖/Google改名/中學/惡搞校名】近日台灣掀起在地圖軟件上亂改學校名稱的怪風，想不到竟然蔓延至香港！從昨日（19日）開始，有人發現本港多間中學在Google地圖的名字，遭惡改成充滿惡趣味的名稱，如高雷中學被改為「高雷武館暨南亞集中地」，「順利天主教中學」被改成順順利利中學，有學校得知後，已通知平台修正，有些校名已回復正常，但今早有些仍然被惡搞。

最新影片

TOPick一分鐘
洗衫貼士｜校服白恤衫發黃點算好？　實測3招低成本方法KO污漬

本港多間中學今日（19日）凌晨起亦陸續被人於Google上改名，如佛教大雄中學被改為「野比大雄中學」、裘錦秋中學（葵涌）被改為「秋名山車神培訓中學（葵涌）」、寧波第二中學被改為「寧波第三中學」、賽馬會體藝中學顯示為「火炭重度智障收留所」等。部分學校校名多次遭人更改，教育局表示學校有聯絡平台修正。

點擊圖片放大
+9
+8

惡搞校名︱網友初步估計：至少85間中小學遭到惡搞

有網民估計至少有85間中小學遭到惡搞，遍佈港九新界，而且大部分10-15分鐘就會被更改一次。有熱心網民幫手替學校改回正確名字，亦有網友留言鬧爆此等做法相當無聊，簡直是不知所謂，一方面會影響Google map的使用者，同時也是破壞學校聲譽，紛紛表示要「一陣間學校玩報警…肯定會有人奶野」、「破壞緊人哋聲譽都唔係小事啦」。

點擊圖片放大
+5
+4

惡搞校名︱影響交通工具手機App運作

雖然只是惡作劇，得啖笑，但實實在在影響了某些部分引用Google地圖的手機應用程式運作，包括Uber、九巴、Lalamove、GogoX、Call4van等程式，在搜尋或顯示相關學校地址時會成功定位，但會同時顯示出遭惡搞的校名，而foodpanda、戶戶送、HKTaxi等程式則未有受影響。

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
14:44 2024/09/06
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
13:40 2024/09/17
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元

你可能感興趣

最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
14:44 2024/09/06
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
13:40 2024/09/17
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
Google 中小學教育 高雷中學 順利天主教中學 賽馬會體藝中學 寧波第二中學 佛教大雄中學 Uber 香港 台灣

最高瀏覽

石班瑜逝世丨周星馳發文悼念御用普通話配音員　石班瑜離世：拜拜我走先
石班瑜逝世丨周星馳發文悼念御用普通話配音員　石班瑜離世：拜拜我走先
食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事
食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事
急症室最長等候時間（09月20日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間04:05）
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
香港小姐2024丨梁嘉瑩不服輸批踭冠軍倪樂琳　串爆落選港姐吳芷靖：明年買冠軍
香港小姐2024丨梁嘉瑩不服輸批踭冠軍倪樂琳　串爆落選港姐吳芷靖：明年買冠軍