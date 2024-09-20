改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招

▲ 本港多間學校google地圖遭惡搞改名。

【Google/Google地圖/Google改名/中學/惡搞校名】近日台灣掀起在地圖軟件上亂改學校名稱的怪風，想不到竟然蔓延至香港！從昨日（19日）開始，有人發現本港多間中學在Google地圖的名字，遭惡改成充滿惡趣味的名稱，如高雷中學被改為「高雷武館暨南亞集中地」，「順利天主教中學」被改成順順利利中學，有學校得知後，已通知平台修正，有些校名已回復正常，但今早有些仍然被惡搞。

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本港多間中學今日（19日）凌晨起亦陸續被人於Google上改名，如佛教大雄中學被改為「野比大雄中學」、裘錦秋中學（葵涌）被改為「秋名山車神培訓中學（葵涌）」、寧波第二中學被改為「寧波第三中學」、賽馬會體藝中學顯示為「火炭重度智障收留所」等。部分學校校名多次遭人更改，教育局表示學校有聯絡平台修正。

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惡搞校名︱網友初步估計：至少85間中小學遭到惡搞

有網民估計至少有85間中小學遭到惡搞，遍佈港九新界，而且大部分10-15分鐘就會被更改一次。有熱心網民幫手替學校改回正確名字，亦有網友留言鬧爆此等做法相當無聊，簡直是不知所謂，一方面會影響Google map的使用者，同時也是破壞學校聲譽，紛紛表示要「一陣間學校玩報警…肯定會有人奶野」、「破壞緊人哋聲譽都唔係小事啦」。

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惡搞校名︱影響交通工具手機App運作

雖然只是惡作劇，得啖笑，但實實在在影響了某些部分引用Google地圖的手機應用程式運作，包括Uber、九巴、Lalamove、GogoX、Call4van等程式，在搜尋或顯示相關學校地址時會成功定位，但會同時顯示出遭惡搞的校名，而foodpanda、戶戶送、HKTaxi等程式則未有受影響。

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