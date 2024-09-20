  • 32°C
香港時間：2024920日 (五) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蛀牙危機｜女中學生每天喝1杯奶茶　12隻牙齒遭腐蝕一掂就甩媽媽不解：奶茶3分糖不甜的

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女中學生每天喝1杯奶茶，12隻牙齒遭腐蝕一掂就甩，媽媽不解：奶茶3分糖不甜的！

【手搖飲品／奶茶／蛀牙／爛牙／牙齒酸蝕症／糖分／口腔健康】不少人愛喝手搖飲品，但就要小心糖分攝取量。內地一名13歲女中學生平時愛喝奶茶提神，幾乎每天都要喝上1杯，結果竟罹患牙齒酸蝕症，牙齒變得又黃又黑，且一碰就掉，甚至有12隻牙齒已嚴重蛀牙，令媽媽感到不解：「奶茶都選3分糖，不甜的！怎麼會蛀牙？」

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

蛀牙｜每天喝1杯奶茶罹牙齒酸蝕症

據内地媒體《杭州網》報道，13歲的中二學生小柳（化名）平時愛喝奶茶，「壓力一大就想喝，喝了感覺人很快樂，而且精神也好」，更逐漸將奶茶當作學習時的提神飲品，幾乎每天晚上都要喝一杯。

惟最近小柳發現自己的牙齒變得坑坑窪窪、又黃又黑，於是前往醫院檢查。接診的口腔科張黃醫生在檢查後發現，小柳的一整口牙都變得很脆弱，像石膏一樣，還有不少白色斑塊，一碰就脫落下來，其後證實她患上嚴重的「牙齒酸蝕症」。而小柳有12隻牙齒已嚴重蛀牙，因此必須進行長時間的根管治療，甚至需要做假牙。

點擊圖片放大
+2

蛀牙｜奶茶含大量糖分可腐蝕牙齒

對此，小柳媽媽感到不解：「奶茶都選3分糖，不甜的！怎麼會蛀牙？」張黃醫生解釋，許多人認為奶茶就是奶和茶，但即使是「3分糖」的奶茶，也含有大量看不見的糖分。他續指，喝奶茶快樂的同時，身體可能卻在遭殃，除了會發胖外，口腔細菌還會利用糖分產生酸性的代謝物，來腐蝕牙齒。

另外，許多人喝奶茶都是細細品味，像小柳這樣，一喝就是一個晚上，長時間的糖傷害加上不及時和徹底的口腔清潔，就容易加劇蛀牙的發生。此外，長期喝奶茶會使牙菌斑吸附奶茶中的色素，導致牙齒變色，久而久之令牙齒變黃、變黑。

張黃醫生建議，一杯奶茶最好在15分鐘內喝完，避免短時間間隔頻繁地喝，否則容易導致牙齒脫礦而引起牙齒酸蝕症。如果要保持口腔健康，就要做到以下3點：

  • 改變喜酸性甜性飲食習慣，避免高頻率進食酸甜性飲食；
  • 在酸甜性飲食之後，需要喝點清水漱漱口，可以有效改善口內的酸性環境；
  • 餐後半小時以上再用含氟牙膏刷牙，可以減少牙齒的磨損，同時再礦化加固牙齒。

張黃醫生又强調，如果牙齒酸蝕症已經引起牙齒敏感，甚至蛀牙、牙髓炎、牙體缺損等情況，則要及時就醫治療。

更多相關報道：蛀牙危機︱24歲男蛀牙兩年不理會高燒昏迷　智力減退如小童須切頭骨保命

蛀牙｜蛀牙不理後果嚴重

香港牙醫學會會長廖偉明醫生接受訪問時曾指出，蛀牙或牙齒撞裂後有機會令細菌進入神經線，患者初時會感覺到牙肉腫脹及牙痛，惟如果未有及時發現而導致神經線壞死，患者反而不會感到疼痛，有可能導致兒童家長甚至成人忽略問題，延誤治療。

牙肉被細菌感染，如患者抵抗力低便有機會造成牙原性感染，擴散至面部其他器官，使雙眼、耳朵或喉嚨發炎腫脹，稱為「蜂窩組織炎」。

蛀牙｜細菌入喉可致命「突然唔痛更危險」

廖醫生續指，因牙原性感染導致失明或失聰的情況比較罕有，極端情況有可能導致細菌入血或進入腦部組織，引起腦膜炎。如果感染產生的膿液擴散至頸部，刺激周圍組織引起嚴重腫脹，即有機會因阻塞氣道而致命，故醫生建議如牙痛幾日卻突然自然「止痛」，切勿因而掉以輕心，反而更應盡快尋求醫生協助。

據衞生署資料所示，蛀牙是指牙齒受到破壞，由牙齒表面的琺瑯質開始，逐漸蔓延至牙齒的深層組織。以下為蛀牙的成因︰

點擊圖片放大
+3
+2

蛀牙｜4大蛀牙緊急止痛法

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 避免刺激食物：避免吃過甜、過酸或過辣食物，建議選擇冰涼柔軟、可切成塊狀的食物食用，例如豆腐或布丁等，可有效減輕痛感。
  • 使用無酒精漱口水漱口：牙痛時建議多漱口，以加強口腔清潔。不過如果牙痛會感到痛楚，表示已有一定深度，使用含酒精漱口水會比較刺激，因此建議使用不含酒精成分的漱口水慢慢漱。
  • 溫水漱口：如果沒有漱口水，亦可使用溫水漱口，但要注意不要直接使用冰水，因為溫度過於刺激，亦有可能令牙齒變得更痛。
  • 冰敷：冰敷可以暫時止痛，建議可用冰袋或冷凍過的飲料，敷在臉頰外側，但要注意不要直接含住冰塊，否則亦有可能刺激牙齒造成疼痛。

同場加映：醫生拆解5大護齒習慣

台灣牙醫林佩瑩曾指出，想要保護牙齒健康，以下5大護齒習慣很重要：

點擊圖片放大
+6
+5

4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」早曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜研究發現1款零食預防蛀牙　牙醫揭3大護齒成分極關鍵
19:03 2024/08/06
飲食攻略｜研究發現1款零食預防蛀牙　牙醫揭3大護齒成分極關鍵
【蛀牙危機】少年幼時家教嚴少吃零食　入學大解放每日飲3樽汽水致滿口爛牙
17:55 2023/09/07
【蛀牙危機】少年幼時家教嚴少吃零食　入學大解放每日飲3樽汽水致滿口爛牙
【恐怖蛀牙】蛀牙塞滿發黑菜渣　噁心畫面曝光吸引逾億觀眾
16:05 2023/01/01
【恐怖蛀牙】蛀牙塞滿發黑菜渣　噁心畫面曝光吸引逾億觀眾

你可能感興趣

飲食攻略｜研究發現1款零食預防蛀牙　牙醫揭3大護齒成分極關鍵
19:03 2024/08/06
飲食攻略｜研究發現1款零食預防蛀牙　牙醫揭3大護齒成分極關鍵
【蛀牙危機】少年幼時家教嚴少吃零食　入學大解放每日飲3樽汽水致滿口爛牙
17:55 2023/09/07
【蛀牙危機】少年幼時家教嚴少吃零食　入學大解放每日飲3樽汽水致滿口爛牙
【恐怖蛀牙】蛀牙塞滿發黑菜渣　噁心畫面曝光吸引逾億觀眾
16:05 2023/01/01
【恐怖蛀牙】蛀牙塞滿發黑菜渣　噁心畫面曝光吸引逾億觀眾
健康問題 食用安全 治療 網絡熱話 蛀牙

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠