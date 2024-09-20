蛀牙危機｜女中學生每天喝1杯奶茶　12隻牙齒遭腐蝕一掂就甩媽媽不解：奶茶3分糖不甜的

▲ 女中學生每天喝1杯奶茶，12隻牙齒遭腐蝕一掂就甩，媽媽不解：奶茶3分糖不甜的！

【手搖飲品／奶茶／蛀牙／爛牙／牙齒酸蝕症／糖分／口腔健康】不少人愛喝手搖飲品，但就要小心糖分攝取量。內地一名13歲女中學生平時愛喝奶茶提神，幾乎每天都要喝上1杯，結果竟罹患牙齒酸蝕症，牙齒變得又黃又黑，且一碰就掉，甚至有12隻牙齒已嚴重蛀牙，令媽媽感到不解：「奶茶都選3分糖，不甜的！怎麼會蛀牙？」

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蛀牙｜每天喝1杯奶茶罹牙齒酸蝕症

據内地媒體《杭州網》報道，13歲的中二學生小柳（化名）平時愛喝奶茶，「壓力一大就想喝，喝了感覺人很快樂，而且精神也好」，更逐漸將奶茶當作學習時的提神飲品，幾乎每天晚上都要喝一杯。

惟最近小柳發現自己的牙齒變得坑坑窪窪、又黃又黑，於是前往醫院檢查。接診的口腔科張黃醫生在檢查後發現，小柳的一整口牙都變得很脆弱，像石膏一樣，還有不少白色斑塊，一碰就脫落下來，其後證實她患上嚴重的「牙齒酸蝕症」。而小柳有12隻牙齒已嚴重蛀牙，因此必須進行長時間的根管治療，甚至需要做假牙。

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蛀牙｜奶茶含大量糖分可腐蝕牙齒

對此，小柳媽媽感到不解：「奶茶都選3分糖，不甜的！怎麼會蛀牙？」張黃醫生解釋，許多人認為奶茶就是奶和茶，但即使是「3分糖」的奶茶，也含有大量看不見的糖分。他續指，喝奶茶快樂的同時，身體可能卻在遭殃，除了會發胖外，口腔細菌還會利用糖分產生酸性的代謝物，來腐蝕牙齒。

另外，許多人喝奶茶都是細細品味，像小柳這樣，一喝就是一個晚上，長時間的糖傷害加上不及時和徹底的口腔清潔，就容易加劇蛀牙的發生。此外，長期喝奶茶會使牙菌斑吸附奶茶中的色素，導致牙齒變色，久而久之令牙齒變黃、變黑。

張黃醫生建議，一杯奶茶最好在15分鐘內喝完，避免短時間間隔頻繁地喝，否則容易導致牙齒脫礦而引起牙齒酸蝕症。如果要保持口腔健康，就要做到以下3點：

改變喜酸性甜性飲食習慣，避免高頻率進食酸甜性飲食；

在酸甜性飲食之後，需要喝點清水漱漱口，可以有效改善口內的酸性環境；

餐後半小時以上再用含氟牙膏刷牙，可以減少牙齒的磨損，同時再礦化加固牙齒。

張黃醫生又强調，如果牙齒酸蝕症已經引起牙齒敏感，甚至蛀牙、牙髓炎、牙體缺損等情況，則要及時就醫治療。

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蛀牙｜蛀牙不理後果嚴重

香港牙醫學會會長廖偉明醫生接受訪問時曾指出，蛀牙或牙齒撞裂後有機會令細菌進入神經線，患者初時會感覺到牙肉腫脹及牙痛，惟如果未有及時發現而導致神經線壞死，患者反而不會感到疼痛，有可能導致兒童家長甚至成人忽略問題，延誤治療。

牙肉被細菌感染，如患者抵抗力低便有機會造成牙原性感染，擴散至面部其他器官，使雙眼、耳朵或喉嚨發炎腫脹，稱為「蜂窩組織炎」。

蛀牙｜細菌入喉可致命「突然唔痛更危險」

廖醫生續指，因牙原性感染導致失明或失聰的情況比較罕有，極端情況有可能導致細菌入血或進入腦部組織，引起腦膜炎。如果感染產生的膿液擴散至頸部，刺激周圍組織引起嚴重腫脹，即有機會因阻塞氣道而致命，故醫生建議如牙痛幾日卻突然自然「止痛」，切勿因而掉以輕心，反而更應盡快尋求醫生協助。

據衞生署資料所示，蛀牙是指牙齒受到破壞，由牙齒表面的琺瑯質開始，逐漸蔓延至牙齒的深層組織。以下為蛀牙的成因︰

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蛀牙｜4大蛀牙緊急止痛法

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避免刺激食物：避免吃過甜、過酸或過辣食物，建議選擇冰涼柔軟、可切成塊狀的食物食用，例如豆腐或布丁等，可有效減輕痛感。

使用無酒精漱口水漱口：牙痛時建議多漱口，以加強口腔清潔。不過如果牙痛會感到痛楚，表示已有一定深度，使用含酒精漱口水會比較刺激，因此建議使用不含酒精成分的漱口水慢慢漱。

溫水漱口：如果沒有漱口水，亦可使用溫水漱口，但要注意不要直接使用冰水，因為溫度過於刺激，亦有可能令牙齒變得更痛。

冰敷：冰敷可以暫時止痛，建議可用冰袋或冷凍過的飲料，敷在臉頰外側，但要注意不要直接含住冰塊，否則亦有可能刺激牙齒造成疼痛。

同場加映：醫生拆解5大護齒習慣

台灣牙醫林佩瑩曾指出，想要保護牙齒健康，以下5大護齒習慣很重要：

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4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」早曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

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