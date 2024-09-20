醫療資源丨癌症病人胃痛10年欲搭單看診　莫樹錦指出醫療體制1核心問題

▲ 癌症病人胃痛10年欲搭單看診，莫樹錦指出背後反映本港醫療體制一個核心問題。

【抗癌藥／癌症藥物／標靶藥／莫樹錦／腫瘤科醫生】「你情況很穩定，繼續用標靶藥便可以。」醫生已說這句話三次，亦示意病人可以離開。

「但係，醫生，我有時有點胃痛，怎麼辦？」

另一問題便要重新開始問症，起碼要證明這病徵跟標靶藥無關，便問：「這胃痛有多久？」

「十年左右。」

醫生啼笑皆非，既已有十年又為何要在今天提出，亦很明顯跟藥物無關。

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其實這是很常見的現象，病人到癌症中心接受癌症治療，但同時也盼望身體其他問題得到解決，或者得到某些他們常用的藥物。醫生例行會問：「有甚麼藥物需要？」有的會說：「香港腳藥膏快用完了。」也有的會說：「我用開的糖尿藥，你給我開第二隻。」

「買菜搭條葱」式的服務，在公營醫院很常見，主要原因是普羅大眾見一次醫生不是易事，漫長等待是閒事；見完醫生到藥房取藥，又是另一次漫長等待，故此病人總想一次見醫生解決多個問題。

但從醫生角度看，這種「買菜搭條葱」並不理想，按醫理要明白病況才可開藥，盲目開藥總帶風險，若診病時間已花在治理療症，醫生又何來時間去理解其他病況，惟不時為方便病人才順便為其他無相干的病情開藥。

歸根究柢是醫療體制問題，若香港有足夠家庭醫生為普羅大眾服務，病人便毋須「搭條葱」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「買菜搭條葱」