  • 33°C
香港時間：2024920日 (五) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療資源丨癌症病人胃痛10年欲搭單看診　莫樹錦指出醫療體制1核心問題

醫健人物

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

癌症病人胃痛10年欲搭單看診，莫樹錦指出背後反映本港醫療體制一個核心問題。

【抗癌藥／癌症藥物／標靶藥／莫樹錦／腫瘤科醫生】「你情況很穩定，繼續用標靶藥便可以。」醫生已說這句話三次，亦示意病人可以離開。

「但係，醫生，我有時有點胃痛，怎麼辦？」

另一問題便要重新開始問症，起碼要證明這病徵跟標靶藥無關，便問：「這胃痛有多久？」

「十年左右。」

醫生啼笑皆非，既已有十年又為何要在今天提出，亦很明顯跟藥物無關。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

其實這是很常見的現象，病人到癌症中心接受癌症治療，但同時也盼望身體其他問題得到解決，或者得到某些他們常用的藥物。醫生例行會問：「有甚麼藥物需要？」有的會說：「香港腳藥膏快用完了。」也有的會說：「我用開的糖尿藥，你給我開第二隻。」

「買菜搭條葱」式的服務，在公營醫院很常見，主要原因是普羅大眾見一次醫生不是易事，漫長等待是閒事；見完醫生到藥房取藥，又是另一次漫長等待，故此病人總想一次見醫生解決多個問題。

但從醫生角度看，這種「買菜搭條葱」並不理想，按醫理要明白病況才可開藥，盲目開藥總帶風險，若診病時間已花在治理療症，醫生又何來時間去理解其他病況，惟不時為方便病人才順便為其他無相干的病情開藥。

歸根究柢是醫療體制問題，若香港有足夠家庭醫生為普羅大眾服務，病人便毋須「搭條葱」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「買菜搭條葱

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

相關文章

癌症治療丨公院天價標靶藥北上購藥僅數千元　莫樹錦解構兩地藥物差價原因：時移世易
17:42 2024/08/23
癌症治療丨公院天價標靶藥北上購藥僅數千元　莫樹錦解構兩地藥物差價原因：時移世易

你可能感興趣

癌症治療丨公院天價標靶藥北上購藥僅數千元　莫樹錦解構兩地藥物差價原因：時移世易
17:42 2024/08/23
癌症治療丨公院天價標靶藥北上購藥僅數千元　莫樹錦解構兩地藥物差價原因：時移世易
癌症 標靶藥 莫樹錦 健康問題 治療 醫生

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠