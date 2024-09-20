  • 33°C
香港時間：2024920日 (五) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨徐榮17歲大仔長高達1米8　徐朗回港讀書兼做全職足球員

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

徐榮兒子已經17歲啦！

TVB綠葉王徐榮育有一對子女，其大仔徐朗（Karson）已經17歲，立志成為職業足球員的徐朗，2020年在爸爸的安排下負芨英國體育學校Bede's Senior School，其後徐朗更順利加入校隊。

加入「大埔足球會」

早前中秋佳節，徐榮於IG上載全家福，只見徐朗長高了不少，跟1米82的徐榮一樣高，另外，剪了清爽短髮的徐朗增添幾分帥氣，難怪網民也大讚「哥哥樣子變了，更帥了。」

回港入讀國際學校的徐朗亦正式成為職業足球員，他已經加入「大埔足球會」，早前球會上載徐朗穿上28號球衣的照片兼寫道：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返啟蒙地追尋職業足球夢。」

【未來球星】徐榮16歲大仔暴風長高　讀英國體育名校年學費逾42萬

點擊圖片放大
+7
+6

感謝爸爸支持追足球夢

徐朗早前跟爸爸徐榮一同接受TOPick訪問，他表示目標清晰，最渴望在外國當職業足球員，又能代表港隊打出好成績。

他感激爸爸一直支持他做喜歡的事，明白爸爸嚴厲是為自己好，稱：「我知道很多父母都不支持子女踢波，只想專注學業，我很多謝爸爸支持我，還送我去外國踢波。」

至於徐榮知道兒子視職業球員為目標後，就對他的踢波態度非常嚴格，表示：「如果他在比賽中踢得不好，即使他贏波我都會照鬧，若然他輸波但踢得好，我都會讚。我重視他在過程中有否努力，而非取決於成績。即使最後他未能靠踢波賺取豐厚收入，但最少曾努力奮鬥過。」

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：杜穎珊教yoga動作瘦身

TOPick柴犬追星
TOPick直播｜｜瑜伽女神杜穎珊教授yoga動作瘦身　與你打造蜜桃臀!

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

星二代丨徐榮8歲愛女包包變美少女　徐心怡遺傳表演天份愛唱歌跳舞
16:36 2023/12/28
星二代丨徐榮8歲愛女包包變美少女　徐心怡遺傳表演天份愛唱歌跳舞
星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金
15:59 2024/08/27
星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金
星二代丨17歲愛兒魔童被封「最帥星二代」　袁詠儀慶生分享全家福
10:15 2024/09/05
星二代丨17歲愛兒魔童被封「最帥星二代」　袁詠儀慶生分享全家福
星二代丨駱達華學霸索女兒大學畢業　暖爸寄語愛女駱欣言：要勇敢長大
18:40 2024/09/10
星二代丨駱達華學霸索女兒大學畢業　暖爸寄語愛女駱欣言：要勇敢長大
星二代｜12歲王靖喬近照曝光？　盡得陳自瑤王浩信優良基因
13:53 2024/09/12
星二代｜12歲王靖喬近照曝光？　盡得陳自瑤王浩信優良基因

你可能感興趣

星二代丨徐榮8歲愛女包包變美少女　徐心怡遺傳表演天份愛唱歌跳舞
16:36 2023/12/28
星二代丨徐榮8歲愛女包包變美少女　徐心怡遺傳表演天份愛唱歌跳舞
星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金
15:59 2024/08/27
星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金
星二代丨17歲愛兒魔童被封「最帥星二代」　袁詠儀慶生分享全家福
10:15 2024/09/05
星二代丨17歲愛兒魔童被封「最帥星二代」　袁詠儀慶生分享全家福
徐榮 娛樂人物職業 演員 星二代 運動員 綠葉 家庭關係 爸媽心聲 足球 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠