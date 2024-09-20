星二代丨徐榮17歲大仔長高達1米8　徐朗回港讀書兼做全職足球員

▲ 徐榮兒子已經17歲啦！

TVB綠葉王徐榮育有一對子女，其大仔徐朗（Karson）已經17歲，立志成為職業足球員的徐朗，2020年在爸爸的安排下負芨英國體育學校Bede's Senior School，其後徐朗更順利加入校隊。

加入「大埔足球會」

早前中秋佳節，徐榮於IG上載全家福，只見徐朗長高了不少，跟1米82的徐榮一樣高，另外，剪了清爽短髮的徐朗增添幾分帥氣，難怪網民也大讚「哥哥樣子變了，更帥了。」

回港入讀國際學校的徐朗亦正式成為職業足球員，他已經加入「大埔足球會」，早前球會上載徐朗穿上28號球衣的照片兼寫道：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返啟蒙地追尋職業足球夢。」

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感謝爸爸支持追足球夢

徐朗早前跟爸爸徐榮一同接受TOPick訪問，他表示目標清晰，最渴望在外國當職業足球員，又能代表港隊打出好成績。

他感激爸爸一直支持他做喜歡的事，明白爸爸嚴厲是為自己好，稱：「我知道很多父母都不支持子女踢波，只想專注學業，我很多謝爸爸支持我，還送我去外國踢波。」

至於徐榮知道兒子視職業球員為目標後，就對他的踢波態度非常嚴格，表示：「如果他在比賽中踢得不好，即使他贏波我都會照鬧，若然他輸波但踢得好，我都會讚。我重視他在過程中有否努力，而非取決於成績。即使最後他未能靠踢波賺取豐厚收入，但最少曾努力奮鬥過。」

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