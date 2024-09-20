親子自助餐｜灣仔灣景國際自助餐第2位$1 人均$190歎即開生蠔/海鮮/香煎鵝肝
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【自助餐/自助餐優惠/灣仔灣景國際酒店/酒店自助餐/Buffet/美食優惠/親子優惠】自助餐最適合一家大細相聚共享天倫樂。Klook推出灣仔灣景國際（The Harbourview）自助餐優惠，自助晚餐第二位只需$1，人均$190起任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、香煎鵝肝、花膠燴鴨掌等美食，即睇優惠詳情！
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親子自助餐｜灣仔灣景國際自助餐第2位$1
灣仔灣景國際的灣景廳推出「魚躍滋味自助晚餐」，精選美食包括加拿大鱈場蟹腳、即開生蠔、藍青口、三文魚、吞拿魚、北海道帶子等冰鎮海鮮及日式刺身。還有黃金芝士焗蠔、香蒜粉絲蒸扇貝、紅燒花膠燴鴨掌、海鮮焗釀蟹蓋、日式蒲燒鰻魚等熱葷。另供應多款鐵板燒美食，如香煎鵝肝、香煎牛舌、燒牛仔骨、雜錦沙嗲串燒、章魚燒等。至於女士和小朋友最愛的甜品，選擇亦相當豐富，有Haagen-Dazs雪糕、草莓慕絲蛋糕、意大利芝士蛋糕、芒果拿破崙、法式焦糖燉蛋等等。
親子自助餐｜灣景國際自助餐優惠詳情
預訂日期：2024年9月19日21:00起至9月25日
適用日期：2024年9月20日至10月31日
用餐地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓
【快閃第二位$1】自助晚餐
用餐時間：18:30 - 21:30
優惠價：$379起，人均$189.5（原價：$758）
預訂網站：【按此連結】
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