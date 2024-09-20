大腸癌｜腫瘤過大一度無法開刀切除　 60歲資深名模自爆患大腸癌3期最新病況曝光

【包翠英／模特兒／大腸癌／化療／電療／腫瘤／肚痛／腹痛】台灣60歲資深名模包翠英，年青時憑藉一雙大眼睛及魔鬼身材在演藝圈走紅，不過隨著年紀漸長，早已退居幕後專心經營模特兒公司。近日她受訪時，卻自爆原來2018年曾生一場大病，因為劇烈腹痛發現自己罹患大腸癌3期，而且腫瘤過大，一度無法開刀，至今6年過去了，她的最新病況亦曝光。

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綜合台灣傳媒報道，模特兒出身的包翠英近日出席模特兒選拔活動，受訪時自揭身體情況。原來她於2018年證實患上大腸癌3期。當時工作期間，她突然感到劇烈腹痛，於是待工作結束後便立即回台北求醫，才得知自己患癌。為免夜長夢多，包翠英馬上同意開刀切除腫瘤，豈料一開刀，才發現腫瘤太大，沒辦法做手術。

醫生割開後又把我肚子縫起來，說從沒有看過那麼大的腫瘤，像手腕這麼粗，怕摘下腫瘤癌細胞擴散，直接先化療，白白挨了一刀。

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經歷14次化療及49次電療

包翠英其後在3個月內，共做了14次化療和49次放療；等到腫瘤縮小，才在2019年2月進行第2次腫瘤切除手術，成功切除腫瘤，並持續2年服用抗癌藥物，而且自此飲食亦十分小心。如今6年過去，包翠英在5月覆診時，驗血報告一切正常，醫生更指她抗癌成功，令她感到自己相當幸運。因此，她才決定鬆口與人分享自己的抗癌經歷。

大腸癌症狀

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略曾受訪稱，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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預防患上大腸癌的5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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