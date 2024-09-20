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企業強人劇透丨第6至10集劇情預告　宋翹趙愷經常密會道明又妒又怒

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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《企業強人》

TVB劇《企業強人》由陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣、姜大衞等參演，第5集劇情講到宋翹直認抹黑道明，希望他離開世代加入成峰，打擊趙愷，道明斷然拒絕！
 
第6集 （23/9）

當年，宋翹接受切除腦瘤手術前，要求趙愷待她完成手術出來，再為她戴上婚戒。

趙愷親自告知方芳，世代將改為直營制度，要與她解約。

董事遊說道明，阻止趙愷取消加盟商制度。

方芳拒絕直營制以及成為世代員工，與趙愷鬧得不歡而散。2015年，股市動盪。

文浩為保敬圖，教唆啟超使用偽造文件；偽造文件一事，啟榮求助道明。

世代一輛運載醫療物資的冷凍車在鄉郊失事，趙愷找來方芳救駕，方芳領着快遞車隊趕往肇事現場。

第7集 （24/9）

敬圖股價持續低迷，文浩萌輕生念頭。

道明和宋翹趕到，與方芳一同解決冷凍車失事危機，宋翹看出方芳與趙愷關係不簡單。

道明繼續與宋翹曖昧，還故意提起方芳，以圖試探宋翹對趙愷的反應。

文浩告發啟超偽造文件，還花言巧語令啟超扛罪。敬圖被停牌，文浩要趙愷父債子還，挽救敬圖！

趙愷與道明、宋翹商議拯救敬圖，但成峰資本的投資人拒施援手。

趙愷要說服世代物流眾董事注資敬圖，找來國際總商會會長說項。敬圖復牌後，股價回升。

第8集 （25/9）

啟超鋃鐺入獄，文浩安撫他。道明考慮可會注資無人機公司「天空城」。

2018年，趙愷想統一大灣區物流業務，收購方芳的集運倉卻遭拒！

趙愷表明若方芳不賣集運倉，就會單方面解約！

方芳答應將集運倉賣給趙愷，但她將與家人返回海棠鎮。

趙愷不捨方芳離開，向文浩買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈方芳，讓方芳成為持份者留在世代。

道明公開指人力是企業的包袱，不諱言世代要繼續發展，裁員是唯一選擇，結果引起軒然大波……

第9集 （26/9）

得悉方芳獨自前往佛山跟員工談判，趙愷心中忐忑。

宋翹希望趙愷別因與道明意見相左，就要他離開世代。方芳受傷入院，宋翹見趙愷對她關懷備至，心頭一酸。

道明向董事局請辭，趙愷親自平息工潮。

2019年，道明加入成峰不久即取得優秀成績，更晉身成為高級合伙人。

文浩藉天空城一事，挑撥趙愷與宋翹。

道明透過私家偵探調查，得悉宋翹近日常跟趙愷密會；宋翹在道明面前表現得若無其事，道明心裡又妒又怒。

第10集 （27/9）

文浩拉攏董事局成員，密謀將趙愷拉下馬；投票時，文浩一方突然有人倒戈。

趙愷毋須下台，他更逼其餘要自己下台的董事出讓持股，要將世代私有化。

董事們放棄周旋，文浩趁機買下他們的股份。

趙愷沒有足夠資金贖回董事們的股份，只得將文浩留住。

宋翹提議為天空城引入第三方投資者，方芳拒絕。道明透過私家偵探，查得宋翹背着他接受人工流產手術。

宋翹約見趙愷，遊說他再考慮為天空城引入投資者。二人見面後，宋翹突然不適暈倒。

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