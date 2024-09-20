十一國慶｜西九文化區連串餐飲及消費優惠　購物75折+送現金券

▲ 西九文化區連串餐飲消費優惠，購物75折+送$150現金券(資料圖片)

為慶祝中華人民共和國成立75周年，西九文化區管理局將於2024年9月27日（星期五）至10月1日（星期二）期間，為訪客提供消費獎賞及多項餐飲和消費優惠。國慶黃金周期間，香港故宮文化博物館將延長開放時間。

餐飲及消費優惠

於國慶假期當日（10月1日），M+的持票訪客將獲贈紀念品。紀念品數量有限，先到先得，送完即止。此外，訪客在香港故宮文化博物館商店購買指定產品可享75折優惠。

此外，由2024年9月27日（星期五）至10月1日（星期二）期間，訪客在西九文化區內指定餐廳、輕食店、美食車及商店購買指定產品和餐飲產品時，均可享有高達75折優惠，涵蓋特色餐飲和文創產品。

訪客在此期間於西九文化區指定餐飲及零售店舖，同日以電子支付方式消費滿港幣500元，可換領港幣50元現金券，消費滿港幣800元更可換領港幣100元現金券。優惠詳情可參閲西九網站。

西九博物館在10月1日至7日的開放安排香港故宮文化博物館和M+的特別展覽，中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」及「郭培：藝想天開」將分別於9月25日（星期三）和9月21日（星期六）向公眾開放。有關門票現已公開發售，公眾可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂。

在國慶黃金周期間，香港故宮文化博物館將於10月1日（星期二）維持開放，並於10月2日（星期三）至10月7日（星期一）延長開放時間，一律由早上10時開放至晚上8時。

此外，M+將於10月4日（星期五）晚上7時至午夜12時舉行「M+夜不同：藝裳共奏」，門票現已公開發售。

西九各個博物館安排如下：





10月1日的人潮管理措施及特別交通安排

管理局預計國慶黃金周期間，特別是2024年10月1日（星期二）晚上舉行的國慶煙花匯演，將吸引大量訪客前往西九。此外，管理局正就10月1日（星期二）國慶煙花匯演於維港海濱一帶實施的人潮管理措施及特別交通措施，與政府有關部門緊密溝通，具體細節將適時公布。管理局建議計劃前往西九的公眾及訪港旅客留意政府及管理局的最新公布。

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