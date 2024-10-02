兒童健康｜小朋友5歲前避免喝1類奶 營養師推介最佳飲品+教計算正確飲水量
發布時間： 43 分鐘前
最後更新： 42 分鐘前
【兒童健康/健康成長/育兒小知識】小朋友喜歡跑跑跳跳，尤其天氣炎熱出汗多，容易流失水分。不過，兒童的飲水量應如何計算？喝甚麼最好？「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）為各位家長逐一拆解。
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兒童最好的飲品：水和奶
６個月大的嬰兒可以每天提供少量清水，每次由一、兩口開始，令寶寶慢慢適應喝水。蔬菜、水果、牛奶、湯水等都可為寶寶提供水分和解渴。
而寶寶在一歲後便可以飲用牛奶。家長可選擇讓孩子飲用全脂牛奶（3.25%或3.5%）；全脂牛奶來自鮮牛奶或全脂奶粉。而兩歲後，可飲用熱量較低的低脂奶（1-2%）；五歲後則可飲用脫脂奶（0.5%）。但要注意奶類飲用過多可能影響幼兒進食正餐的胃口和興趣，可能令進食的食物種類變少。
一般建議一至五歲的兒童，每天飲用約兩杯奶，共360至480毫升。每天可飲三次，每次半杯（約120毫升），便足夠提供每天所需的鈣質。但一些經調味的牛奶如草莓味、藍莓味、朱古力味等等，它們都可能添加了不少糖分和其他調味劑，不建議５歲以下的兒童飲用或應減少飲用。
幼兒飲水量
|幼兒體重（公斤）
|每天飲水量計算方式
|例子
|首10公斤
|每公斤需要100毫升水
一個5公斤的幼兒需要:
500毫升水
|11至20公斤
|50毫升ｘ（公斤體重 – 10）+1000毫升
一個15公斤的幼兒需要:
＝50毫升ｘ（15 – 10）+1000毫
＝1250毫升水
|20公斤以上
|25毫升ｘ（公斤體重 – 20）+1500毫升
一個25公斤的幼兒需要:
＝25毫升ｘ（25 – 10）+1000毫
＝1625毫升水
如幼兒需進行消耗體力、戶外活動或生病時，家長可按情況額外為幼兒補充水分。
吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。
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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師