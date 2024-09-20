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親子藝術丨逾百小朋友畫作化身昂坪花燈　藝術家paullung：盼小朋友打破框架

親子好去處

撰文： 梁樂欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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paullung日前在中秋裝置前為「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃揭開序幕。（梁樂欣攝）

鋼琴、舞蹈、畫畫、游泳等一向受小朋友歡迎，很多家長會為小朋友安排興趣班，好讓子女及早學習各種技能。藝術家paullung在這次「童悠共賞 花燈照昂坪」藝術企劃展覽中，樂見小朋友願意花心思去畫畫，且在沒框架的情況下畫畫，他認為這樣創作的作品才能洐生出其自身價值。

小朋友畫作傳遞祝願

展覽的市集涼亭現已掛起由114個幼稚園學生畫作變身而成的方型花燈，這班小小藝術家藉此傳遞美好祝願。paullung指︰「今次是由享樂行慈善基金會舉辦了一個暑假兒童畫班，並邀請了保良局幼兒園的小朋友參加，經過老師收集後再交給我們，再從每間學校中揀選出兩個小朋友的作品，集合起來大約有一百件作品。」

（左起）享樂行慈善基金會共同創辦人利曼莎、黎諾懿、昂坪360董事總經理董沛銓、葛民輝、藝術家paullung。（昂坪360提供）

他與大會達成了共識︰「以往外面的畫室或比賽都會選出冠、亞、季軍，但今次則沒有分名次，純粹是從每間學校中揀選兩件作品出來。是次參加的小朋友由3至5歲，當我們看見有些作品，小孩父母參與度較大的，反而不會選擇。」
他解釋希望看見小朋友沒框架地去畫畫，非倒摸式去畫畫當交功課。「這個過程對小朋友來說，其實更能自由地用雙手及腦袋，去畫他們想看見和想到的事，我們寧願給更多自由空間予他們。」

回想最初的自己

今次參加活動的小朋友為3至5歲，paullung回想自己在這個年紀時，未有機會接觸畫畫。「當年不似有現在的世界，甚麼也能學到，我們極其量是用廢紙的紙頭、紙尾，在紙上『撩吓撩吓』當作娛樂。」

因此小朋友的創作令puallung回想起最初的自己。「小時候畫畫就是以隨心、自由的筆觸去畫。現在反而更難，出來工作開始見的人更多，多了一些計算時，便給了自己很多框架，甚至畫畫時會驚，如擔心會不會不夠美，失去了很隨性的態度。」

昂坪360最近有新搞作。（昂坪360提供）

paullung希望鼓勵創作新血大膽嘗試。「先不要去想是否要入行，我想大家都開始沒法否定，現時科技世代其實只是手機、平板電腦，甚至即將來臨的AI大趨勢，估計傳統學科無論學習及工種都有了翻天覆地的變化。」

鼓勵家長放手

因此他覺得小朋友或年輕人，最應該是先做自己感到快樂的事。「因為做得快樂，自然會花心思，那便自然地好，再去吸引別人看見。這便會自己洐生一個價值予那個作品，而不是計算要做些甚麼才會在市場有價值。用心且做得快樂，那自然會變成有價值。」

paullung希望看見小朋友沒框架地去畫畫。（昂坪360提供）

他續說︰「所以我反而未必是在鼓勵小朋友，而是想叫家長放鬆點，不用太緊張或太擔心，亦輪不到我們擔心，因為你也不會知道世界在兩年後會變成怎樣。反而更應令小朋友懂得向自己的快樂出發，自然會做到快樂的事，長期來說就會自然地發展到一個自身價值出來，家長要肯先放手、不要怕！」

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