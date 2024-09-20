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深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大梅沙「8號倉」Outlet有超過二百多個國際及內地本土品牌進駐，當中亦包括兒童用品，場內的食肆選擇也不少，是親子玩樂一整天的好去處。

【親子好去處/周末好去處/深圳好去處/Outlet/深圳shopping/深圳美食/8號倉】周末放假，港人熱愛一家大細北上親子遊，而大梅沙「8號倉」Outlet最近成為了新興的熱棒購物點之一，商場有超過二百多個國際及內地本土品牌進駐，當中亦包括兒童用品，場內的食肆選擇也不少，是親子玩樂一整天的好去處。近日，深圳巴士集團更宣布推出免費接駁巴士，讓旅客可以由蓮塘口岸直達「8號倉」Outlet，非常方便，即睇詳情！

深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】

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深圳好去處｜蓮塘口岸免費接駁巴士線

在9月7日，深圳巴士集團第二分公司推出了免費接駁巴士線T201，讓旅客免費由蓮塘口岸直達大梅沙8號倉。巴士公司更特意選用了小巧靈活的藍海豚巴士接載乘客，車身用上了粉紅色的耀眼色調，並且塗上了可愛的公仔畫作，同時成為一個打卡的特式點。以下是免費接駁巴士線T201詳情：

去程（蓮塘口岸＞大梅沙8號倉）

服務日期：2024年9月7日至2024年12月1日，逢周末、內地假日及香港公眾假期營運。

時間：09:30-17:30，每2小時一班。

費用：免費，前往蓮塘口岸出入境大廳負1樓公車站月台2號上客位，向工作人員查詢後便可領取免費的乘車卷，然後憑該卷乘車。

回程（大梅沙8號倉＞蓮塘口岸）

服務日期：2024年9月7日至2024年12月1日，逢周末、內地假日及香港公眾假期營運。

時間：12:30-20:30，每2小時一班。

費用：免費，無需領卷，座位先到先得。

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深圳好去處｜「8號倉」大人小孩品牌應有盡有

「8號倉」Outlet位於龍華區，早在2014年已經開幕，商場佔地86萬尺，樓層分為地下兩層、地上三層，並提供停車位約1800個。場內的國際知名品牌非常多，包括港人熱愛的品牌NIKE、Adidas、Pandora、Champion等，一些內地受歡迎的品牌如李寧、安踏等也囊括在內，場內也有些兒童品牌如Balabala等，包羅萬有，一家大細也能被滿足到。商場不定時會舉行大型的優惠推廣，而不同的品牌也有相應的折扣優惠，有些更低至5折起，非常吸引！

深圳好去處｜深圳龍華區86萬呎Outlet「8號倉」攻略　逾200品牌食肆進駐Adidas折上折【附交通】

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深圳好去處｜大型食肆如海底撈等進駐「8號倉」

走得累了，也可以來一杯手搖飲品「叉叉電」或找一間食肆補充體力，場內的餐廳有海底撈、元氣壽司、文華冰室、豪客來牛排、太二酸菜魚、喜茶、奈雪的茶等，此外「8號倉」Outlet更有一間戲院進駐，非常適合旅客一日遊。

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深圳好去處｜深圳龍華8號倉Outlet

地址：深圳龍華區民康路1號

營業時間：10:00-22:00（星期日至星期四）、10:00-22:30（星期五至星期六）

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