結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】

▲ 玩具界巨頭新華行傳結業！逾10萬件玩具原箱平價出售。

【結業潮/新華行結業/玩具界龍頭/玩具代理商/夜冷行/童年回憶/玩具優惠/靚媽精明眼】香港玩具界傳出震撼消息，屹立逾70年的龍頭代理商「新華行股份有限公司」宣告結業。位於柴灣的辦公室重門深鎖，逾10萬件全新玩具由夜冷行原箱批發出售。這一消息令眾多網民感到惋惜及錯愕，指新華行代理的玩具如《Bom Bom彈珠人》、《星光少女》、《爆旋陀螺》、《妖怪手錶》等陪伴了無數人的童年，充滿回憶。

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新華行結業｜逾10萬件全新玩具清貨出售

近日，「大福行夜冷」於社交平台發文，指位於屯門的玩具倉庫有超過400多款、合共10多萬件全新玩具，將原箱清倉批發出售。帖文所見，這些玩具大部分來自新華行，包括多部《星光少女》的機台，吸引了眾多玩具愛好者留言查問。當中出售的多款迪士尼如《冰雪奇緣》、《三眼仔》以及《壞蛋獎門人》、《爆旋陀螺》、《妖怪手錶》、《星光少女》等知名品牌玩具，甚至包括大型坐地遊戲機。

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新華行結業｜屹立70年陪伴港人成長

目前新華行社交平台facebook及instagram專頁已無法顯示內容，而官方網頁則顯示正進行維護，而公司電話亦無法接通。至於新華行位於柴灣的辦公室則重門深鎖，門外貼有一張8月20日的清盤文件，似乎進一步證實了結業的傳聞。

作為本地玩具市場的先鋒，新華行在早年引入了多款經典玩具，包括第一代彈珠人和爆旋陀螺等，新華行宣告結業令不少網民感到不捨並感慨道：「冇佢冇玩具」、「希望大家懷念一下曾經派給大家歡樂新華行，搜尋多種香港小朋友歡樂的玩具大佬」、「第一代爆旋陀螺正呀，RIP」、「希望大家玩少啲手機，唔好給玩具滅亡」、「冇佢冇玩具，Sosad」、「玩具業都好差」、「多謝你代理彈珠人」、「感謝你給我快樂的童年」。

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新華行結業｜傳與負責人7月離世有關

新華行股份有限公司成立於1918年，最初在上海運營，1949年遷至香港，起初專注於進出口貿易。1982年開始代理玩具，並引入了許多知名品牌，從《星光樂園》、《壞蛋獎門人》到經典的《Bom Bom彈珠人》、《妖怪手錶》等，這些玩具不僅陪伴了80、90年代的孩子們，也成為了無數人心中的美好回憶。惟66歲李姓負責人在本年7月疑因婚姻及家產問題在半山住所殺妻後輕生死亡，網上討論平台有傳新華行公司決定解散。

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新華行的結業不僅是玩具界的一大損失，對於許多香港人來說，新華行的玩具不僅是商品，更是承載著無數美好回憶的象徵。

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