鄭中基爆料丨吳君如Ronald後悔拍《笑功震武林》　鄭中基揭最不喜歡與哪位藝人合作

▲ 鄭中基與吳君如大爆料。

【鄭中基 / 吳君如 / 王晶 / 我談的那場戀愛】鄭中基（Ronald）上月宣布與與經理人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，其後Ronald突然撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒。

在上周四（9月12日），Ronald的網上頻道「機動電視台RTV」推出新一條《匪夷所思》影片，他在片中並交代本月完成高雄演唱會後，將去美國接受戒酒療程。

不過原來這條不是他赴美前最後一條影片，鄭中基在昨晚於主持的「匪夷所思」推出一條與吳君如互爆大鑊的影片。

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▲ 鄭中基在上周四推出《匪夷所思》，表示完成高雄演唱會後將赴美接受戒酒。

Ronald憶首次與君如合作

其實該片是為電影《我談的那場戀愛》宣傳的訪問，「機動電視台RTV」發帖亦特別強調此片在7月18日拍攝，寫道︰「大佬同君如，大大話話都識咗幾十年，默契呢⋯⋯應該都有啲嘅～今集就挑戰下佢哋之間嘅默契，睇下佢哋對對方嘅了解究竟有幾深🤘🏼今集應該係大佬短期之內最後一條係Channel嘅片，雖然係咁，但係佢休息完就會返嚟㗎啦，希望大家多多支持❤️。」

在片中，Ronald回憶表示第一次與吳君如合作，是上吳君如主持的台灣節目宣傳他出道的首張唱片。同時，吳君如回憶當年在商台主持《嘩嘩嘩！打到嚟！》時候，Ronald經常幫忙客片，對此表示感激，而Ronald稱只要君如叫到，他一定不會推辭。

▲ 鄭中基與老友吳君如互相大爆料。

暗示王晶拍攝態度馬虎

另外，吳君如被問到最後悔拍哪齣電影時，鄭中基透露自己也有份參與該片，而此電影古裝，但自己的髮型卻時裝頭，並謂導演對他的髮型是否合適到劇本也完全沒要求。

不過君如續指對方執著，曾在片場跟對方商量劇本如何可以好笑，可是鄭中基卻說︰「你喺片場見到個導演？你真係幸運！我係現場未曾見過！」

他們雖然沒開名是哪套電影及導演，但透露戲名是5個字。翻查資料，二人曾一同拍一套古裝片《笑功震武林》，影片由王晶執導。之後君如也識做稱︰「呢個都唔算最差，哈哈！幫佢兜番先。」可是鄭中基說︰「但最衰嗰個係咪都係呢個導演？」君如聞言大笑。

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鄭中基無奈拍檔頻NG

之後，鄭中基爆不喜歡與哪位演員合作，他不開名一位女演員演戲有障礙，比如要她邊行邊講對白，對方便不行，導致不停NG，指對方的工作表現是注定紅不了。

Ronald透露這是肥姐生前最後一部劇，並稱這位女演員在劇中扮演他女友。翻查資料，他所指應是TVB劇《我要Fit一Fit》拍檔岑寶兒，二人在劇中合演情侶。

岑寶兒在2000年參加香港小姐入行，因經常似在魂遊太虛故花名叫「阿夢」，在2014年與圈外男友結婚，翌年誕下一女，阿夢亦淡出娛樂圈。

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