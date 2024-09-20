超市大搜查︱水中銀評測推薦5款不含重金屬「鎘」安全大米　2類米護心養顔減肥必備

▲ 水中銀評測推薦5款不含重金屬「鎘」安全大米 2類米護心養顔減肥必備

【超市大搜查/大米/米飯/重金屬/安全推薦/五穀米/糙米/白米/紅米/黑米/減肥/護心】米是日常重要糧食，但當中也可能含有對人體有害的重金屬成分，要小心挑選！水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）曾選購市面上14款大米樣本做測試，最後評測出5款不含重金屬「鎘」的安全大米推薦。另外，有營養師指出，市面上有不同種類的米，營養價值各不相同；其中白米最適合消化力差的人食用，若要護心養顔、兼升糖指數低穩定血糖、有助減肥，就最推薦大家吃2類有色米。

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據食安中心指出，「鎘」是一種天然存在於地面的金屬元素，對於非吸煙者來說，食物是人體攝取鎘的主要來源。而鎘在人體的生物半衰期長達10至35年，人體若長期攝入鎘含量偏高的食物，或會損害腎臟，並可致慢性鎘中毒。

對此，水中銀首席執行官杜偉樑先生解釋，鎘進入人體後，主要積聚於腎臟，或會破壞腎小管功能，導致尿液中的低分子量蛋白質增加；攝入大量鎘，便可導致鈣代謝失調，形成腎結石。

評測推薦5款不含鎘安全大米

為市民可以食得安心，水中銀由本港各大型連鎖超級市場選購了14個大米品牌作樣本，進行魚胚胎毒性檢測，以及鎘檢測。結果顯示，14個大米樣本中有8個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越），其餘為品質合格。另外，所有大米樣本都通過鎘測試，當中有部分樣本檢出含鎘，但均低於香港、歐盟和日本相關法規。而在綠魚樣本中，共有5款大米不含鎘，名單如下：

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營養師解構不同類型大米營養價值

市面上有不同種類的米，營養價值各不相同。養生學者JK曾在Instagram發文拆解6款常見米種營養成分：

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1. 白米低纖易消化 紅米黑米護心養顔

TOPick曾向澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）請教拆解不同米種。Gloria指出，就纖維量而言，白米因被磨去表層穀殼，較少纖維之餘營養價值亦相對較低，但都因此適合體弱、消化力較差的人士食用。

至於纖維較高的糙米、紅米及黑米，有助腸胃健康，還有效增加飽肚感，特別適合減肥人士；同時這3類米升糖指數較低，能避免糖尿病患者血糖不穩。其中紅米及黑米更有護心養顔功效，因有色米含有花青素，有抗氧化的美容功效；而花青素亦對心臟健康有幫助，甚至與藍莓的護眼功效相若。

台灣婦產科醫生張瑜芹也曾推薦過女士可多吃紅米和黑米，因當中富含人體重要營養素之一的葉酸：

一般人每日建議攝取400微克葉酸。對備孕、懷孕或哺乳期的女性而言，若葉酸攝取不足，會對嬰兒有影響；自身也會出現疲倦、貧血、情緒不穩、噁心嘔吐等不良反應。

而醫師推薦的紅米，含有過百微克葉酸；黑米亦含過半百微克葉酸。

不過，營養師Gloria提醒，若習慣吃白米的人士想轉吃有色米，初試可以將有色米與白米的比例調配為1：3，幫助身體適應米種；其後可逐漸把比例改變成完全取代白米。

2. 減肥吃「五穀」有效補充營養

有不少人認為減肥就應戒澱粉、不吃米飯。英國註冊營養師潘仕寶對此批評，完全零澱粉質的飲食習慣會令人易倦，更會引起口臭及便秘；而且不吃飯也會令身體減少吸收維他命B雜，對新陳代謝和皮膚健康都無益，所以絕對不建議這種做法。

潘仕寶建議，減肥人士可以選擇吃五穀類食物，内含有益肌膚健康的維他命B雜，尤其是生物素，可促進皮膚健康，預防皮膚炎，還有助保持頭髮光澤及濃密；維他命B3有助促進新陳代謝。

營養師李杏榆曾接受TOPick訪問時也有解釋五穀米的好壞：

五穀米泛指是各種主要穀物，包括白米，小米，糙米，藜麥，薏仁，豆類，燕麥等，營養價值一定比單一的白米高。其中胚芽米是糙米磨去表面的米糠，保持胚芽部份，所以營養價值大約是糙米的一半或八成左右，營養價值介乎糙米同白米之間。而發芽米是指半發芽的糙米，讓糙米的固有營養更易消化吸收外，亦能提升γ-氨基丁酸 GABA 的含量。

李杏榆引述研究表示，GABA有助穩定血壓和情緒，改善睡眠質素等。同時，發芽米屬低升糖指數（Low GI）食物，有助穩定血糖和提升飽肚感。不過，這類五穀米因為高纖，會較難消化。對於消化力差或幼童而言，未必適合食用。

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